"يجب إشراك الشعب في القرارات المتخذة بصدد الوحدة الوطنية"

نظمت، اليوم، اللجنة التحضيرية للاجتماع العام للمثقفين في روج آفا اجتماعاً في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، دعماً لوحدة الصف الكردي، حضره نخبة من المثقفين والشعراء والكتاب.

وركّز الاجتماع على أهمية الوحدة الكردية، والتأكيد على دعم المثقفين للمباحثات التي تجري بين القوى الكردية في روج آفا، والثناء على الخطوات التي خطاها وفدا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي اللذان أعلنا في 16 حزيران اختتام المرحلة الأولى من المفاوضات والوصول إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وتفاهمات أولية.

وتمنى المشاركون في الاجتماع من وفدا أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، والمجلس الوطني الكردي تحقيق خطوات أكبر في الأيام القادمة، والعمل على إشراك الشعب في القرارات المتخذة بصدد الوحدة.

رئيس مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي محمد الغرزي أشار في مداخلة له خلال الاجتماع إلى: "أنه من أجل مصلحة المجتمع الكردي وبناء مستقبل أفضل له يجب على الأحزاب الكردية وضع الخلافات السابقة جانباً.

ولفت محمد الغرزي إلى محاولات بعض القوى المغرضة والمدعومة من قوى معادية لتطلعات الشعب الكردي وشعوب المنطقة في تشويه المباحثات التي تجري بين القوى الكردية، وقال: "يجب عدم إعطاء أهمية لخطابات الكراهية الذي أصدرت عن بعض الجهات التي تحاول بشتى الطرق منع تحقيق وحدة الصف الكردي، وهذه الخطابات لا تستطيع النيل من عزيمتنا".

فبعد أن خطت القوى الكردية خطوات في سير المباحثات الكردية- الكردية أُصدر بيان من بعض الأشخاص ادّعوا بأنهم شريحة مثقفة ومعظمهم في الخارج، حاولوا فيه تشويه صورة الشعب الكردي.

الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني مزكين زيدان شددت على ضرورة لعب المثقفين والكتاب دورًا مهمًا في هذه المرحلة، ودعم المباحثات التي تجري بين القوى الكردية، والوقوف في وجه كل من يعادي تطلعات الشعب الكردي.

(س آ- س ب/أ ب)

ANHA