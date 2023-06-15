"يجب إنزال أقسى العقوبات بحق مرتزقة داعش"

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 10 حزيران الجاري، محاكمة مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها، محاكمة علنية وشفافة بعد تخاذل المجتمع الدولي حيالها.

قال المواطن محمود الأحمد، الذي قُتل شقيقه على يد مرتزقة داعش، إبّان سيطرتهم على مدينة الرقة لوكالتنا: "مرتزقة داعش إرهاب خطير ولا يملكون ذرة من الإنسانية، وقتلوا وشردوا وظلموا الكثير من أهالي مدينة الرقة".

وبّين، الأحمد "قتل مرتزقة داعش إبّان سيطرتهم على مدينة الرقة، أخي ظلماً بذريعة أنه يعمل لصالح التحالف الدولي، وأخي كان يعمل في تجارة السوس وبيع الخضار في مدينة الرقة".

وطالب الأحمد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتزقة داعش ومحاكمتهم بأقرب وقت.

المواطنة فاطمة الأحمد، (45 عاماً) التي فقدت ابنها إبّان سيطرة مرتزقة داعش على مدينة الرقة، قالت "خلال سيطرة داعش على مدينة الرقة ارتكب أبشع الجرائم بحق أهلنا وأبنائنا وتعرضنا نحن النساء لظلم كبير".

وبّينت "قبيل تحرير الرقة من مرتزقة داعش فقدتُ ابني الوحيد الذي كان يبلغ من العمر 18عاماً، ويعمل على سيارة أجرة، وتم اختطافه من قبل داعش وإلى اليوم لا أعرف عنه شيئاً".

وفي ختام حديثها، طالبت فاطمة الأحمد، الإدارة الذاتية بمحاكمة مرتزقة داعش ومحاسبتهم بأقسى العقوبات على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء المنطقة.

(خ)

ANHA