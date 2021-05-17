"يجب إعلان النفير العام والعمل في إطار حرب الشعب الثورية لحماية هويتنا"

يستمر الاحتلال التركي، بشن هجماته الاحتلالية على جغرافية كردستان، ويهاجم مناطق الدفاع المشروع، وسط تصدي مقاتلي الكريلا له.

وكان الرئيس المشترك للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني جميل بايك قال في رسالة مصورة له نشرت بتاريخ 6 أيار الجاري ، إن قوات الكريلا تؤدي مهمة تاريخية للدفاع عن الشعب الكردي ومكتسباته ضد هجمات جيش الاحتلال التركي. ودعا كافة أبناء الشعب الكردي للوقوف إلى جانب الكريلا وأداء المهام الملقاة على عاتقهم.

هذا وتجمع العشرات من أعضاء هيئة الثقافة والفن وحركة الثقافة والفن وأعضاء المؤسسات المدنية في ساحة مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وأدلوا من هناك ببيان، دعوا فيه للنضال ضد الهجمات التركية.

البيان قرئ من قبل الإدارية في الهيئة رومت بكر ، وجاء فيه:

"نحن الشعب الكردي ونتيجة سياسات الدولة التركية القذرة تعرضنا على مر التاريخ للألم والتهديدات، لذلك انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان وبناء ثورة الشعوب أصبح جواباً ضد سياسة الإبادة ومخططات الدولة التركية".

وتابع: "ويهدفون من خلال هجماتهم إلى ضرب مكتسبات الشعب الكردي، ومثال على ذلك هجمات الدولة التركية على شنكال، عفرين، سري كانيه، وأخيراً على مناطق حفتانين، غاري، زاب، ماتينا، آفاشين".

وأضاف: " مقاتلو الكريلا يبدون مقاومة وملاحم بطولية أمام تلك الهجمات التركية التي لم تستطع هزيمة الكريلا، ولأن هذه الحرب تاريخية على جميع القوى السياسية الكردية إعلان النفير العام والعمل في إطار حرب الشعب الثوري ونحن في هيئة الثقافة والفن نناشد جميع الشعب الكردي في الداخل والخارج وجميع القوى السياسية والفنانين والمثقفين الكرد لتوحيد صفوفهم لحماية هويتنا".

(سـ)

ANHA