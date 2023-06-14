"يجب دعم مقاومة الكريلا"

تصعّد دولة الاحتلال التركي هجماتها ضد مقاتلي الدفاع الشعبي في جنوب كردستان، منذ 23 نيسان عام 2021، مستخدمة الأسلحة الكيماوية والغازات الخانقة والسامة، في مسعى منها لتوسيع دائرة احتلالها واستكمال سياسة الإبادة بحق شعوب كردستان.

وأعلنت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني لـ KCK، عبر بيان في 13 حزيران، إنهاء قرار وقف العمليات العسكرية، الذي أُعلن بعد زلزال 6 شباط، والذي تم تمديده خلال فترة الانتخابات، وذلك بسبب استمرار هجمات الدولة التركية المحتلة.

وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الغني أوسو، إلى أن دولة الاحتلال التركي تواصل هجماتها عبر التاريخ وإلى اليوم الراهن ضد الشعب الكردي، للنيل من المكتسبات التي حققها أبناء وبنات شعوب كردستان والقضاء على المجتمع الكردستاني والحركة الكردية.

وبيّن عبد الغني أوسو: "صعّدت دولة الاحتلال التركية هجماتها في الآونة الأخيرة، ضد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، بكافة الأسلحة المحرمة دولياً والكيماوية، بالتزامن مع إنشاء العشرات من القواعد والثكنات العسكرية، لاحتلال المنطقة بشكل علني".

وأوضح أوسو أن هدف دولة الاحتلال التركية من هجماتها، ليس وجود حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، بل احتلال المنطقة، ونوّه: "يجب على حكومة إقليم كردستان عدم السماح لدولة الاحتلال التركية بالتدخل في المنطقة وشن هجماتها على الكريلا الضامنين للسلام".

وشدد أوسو: "يجب على كافة القوى والأحزاب السياسة الكردية توحيد صفوفها على كافة الصعد، والوقوف إلى جانب بعضها حيال ما تتعرض له كردستان من هجمات، ووضع مصالحها الشخصية والسياسية جانباً، لتحقيق الدفاع المشروع أمام الهجمات التي تطال المنطقة".

وأشار أوسو إلى أن: "الاحتلال التركي هدفه استهداف كافة الشعوب وليس مجتمعاً أو شعباً واحداً، وإعادة الإمبراطورية العثمانية القديمة".

ودعا عبد الغني أوسو كافة الشرائح المجتمعية في شمال وشرق سوريا لدعم مقاومة الكريلا، للحفاظ على المشروع الديمقراطي الحر الذي يصب في خدمة كافة المكونات وشعوب كردستان، وأكد: "على القوى والأحزاب السياسية في باشور كردستان توسيع إطار فكرهم لحماية أراضي كردستان حيال هجمات الاحتلال وتطبيق مشروع الديمقراطي في كامل الشرق الأوسط".

(م ح)

ANHA