"يجب أنّ يتّحد الأهالي ضد العزلة"

منذ أكثر من 22 شهراً، لا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي، فيما فرضت دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان مؤخراً، قرار حظرٍ جديد يمنع الأسر والمحامين من الالتقاء به لثلاثة أشهر أخرى.

وتحدّث أهالي مقاطعة قامشلو إلى وكالتنا حول هذا الموضوع.

إذ أشارت المواطنة مريم محمد إلى ضرورة السماح بلقاء القائد أوجلان، وقالت: "يجب أنّ يتّحد الأهالي ضد هذه العزلة".

وذكرت الأم فصلة موسى أنّهم لا يعرفون شيئاً عن وضع القائد أوجلان بسبب العزلة. واستنكرت استمرار دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة.

قائد الشعوب

وأشار المواطن خالد السعدون إلى أنّ القائد أوجلان ليس قائداً للشعب الكردي فحسب، بل لجميع الشعوب المؤمنة بفكر الأمّة الديمقراطيّة، وتابع حديثه قائلاً: "يتمّ فرض العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان لأنّ أفكاره تنتشر في المنطقة والشرق الأوسط. فهذه العزلة منعٌ لفلسفة القائد التي تمثّل مفتاح حلّ مشاكل المجتمع".

وعلّق خالد السعدون على صمت المنظمات القانونيّة ومنظمات حقوق الإنسان وموقفها من استمرار فرض العزلة على القائد أوجلان، قائلاً: "عليهم رؤية العزلة ومتابعتها. ندعو جميع أصحاب الضمير إلى العمل على إنهاء العزلة".

من جانبه، أشار المواطن محمد زيدان إلى أنّ السياسة التي تنتهجها الدول المتآمرة حيال القائد أوجلان هي سياسة مناهضة للكرامة والحرية.

فيما أوضح المواطن عبد الرحيم عيسى أنّ جميع مكونات شمال وشرق سوريا تجتمع حول أفكار القائد أوجلان وأنّ جميعهم مستعدّون للتضحية.

(ر)

ANHA