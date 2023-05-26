"يجب أن يتواجد الشبيبة في كافة الميادين من أجل حرية القائد جسدياً"

تحدث شبيبة مدينة كوباني عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أنها تأتي على رأس السياسات العدائية ضد الوجود والإرادة الكردية.

زين أحمد شابة من مدينة كوباني أوضحت أن: "العدو يصعّد على الدوام من هجماته على أهلنا وقائدنا ووطننا. ندين الهجمات الأخيرة على مخمور، ونحن الشبيبة بشكل خاص، لا نهاب الهجمات والتهديدات وسنرد بالشكل المناسب على الدولة التركية".

ونوّهت زين أحمد أن: "الدولة التركية تشدد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتوّد بذلك كسر إرادة الشعب الكردي، ولكن هذا لن يتحقق لأن الكرد لن يتراجعوا أبداً".

وأشارت زين أحمد إلى تقاعس لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT بصدد قضية إمرالي: "عندما لم تقم لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بواجباتها حيال الوضع في إمرالي، فهي قدمت نوعاً من الدعم للدولة التركية التي تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، على اللجنة القيام بواجباتها الأخلاقية".

وأكدت زين أحمد: "لن نناشد الدول ولن نطالبهم بشيء، نحن نعتمد على جبالنا ومقاتلي الكريلا وشعبنا، فإن كانت هذه الدول ستحقق شيئاً لكانت قد فعلت، فقط القائد آبو هو من يملك مفاتيح السلام وهو من بمقدوره فعل كل شيء".

"لن تستطيع تركيا إنهاء الوجود الكردي"

أما الشابة روجين مسلم فأكدت: "مهما صعّدت الدولة التركية من حربها وعدائها ضد الكرد، فلن تستطيع إبادتنا، نحن أحياء بفكر قائدنا، وما دام فكر قائدنا موجوداً فهذا يعني أننا سنكون حاضرين".

وبيّنت روجين مسلم أن: "الدولة التركية تفرض عزلة على القائد؛ لأنه يطالب بحرية الشعب الكردي المسلوبة، فيمنعون اللقاء به أو ورود المعلومات عنه".

من جانبه، أكد محمد شبلي "نحن الشبيبة بشكل خاص، علينا أن نتعمق أكثر في فكر القائد وأن نكون في كل مكان".

"فرض العزلة يزيدنا إصراراً"

بدوره، أوضح مراد أحمد: "أن العزلة لا تستهدف شخص القائد فقط، وإنما تستهدف الشعب الكردي وجميع الشعوب المضطهدة؛ لأن القائد يطالب بحرية جميع الشعوب المضطهدة والمظلومة".

وبيّن أحمد: "اعتقال القائد وفرض العزلة عليه من خلال قطع تواصله مع الخارج هدفه كسر إرادة الشعب الذي يريد الأعداء إبقاءه، بلا قائد وبالتالي إضعافه، لكن إرادة الشعب قوية ولن تكسر أبداً ودولة الاحتلال لن تستطيع أبداً إبعادنا عن فكر القائد، على العكس فعندما تشتد العزلة ينزل الجميع إلى الشوارع ويزداد الإصرار وتقوى الإرادة".

وشدد مراد أحمد أنه على جميع الشبيبة العمل على تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

(ج م/أ ب)

ANHA