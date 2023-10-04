"يجب أن ينظم الشعب نفسه وفق منظور حرب الشعب الثورية"

يؤكد القائد عبد الله أوجلان في أطروحاته أن جميع المخلوقات تتطلب لها حماية ذاتية، وكل منها تقوم بهذه المهمة بطريقة مختلفة، لذا فإن الحماية الذاتية هي مصدر لاستمرارية النوع ضد مختلف الهجمات.

وبناء على ذلك فإن الحماية الذاتية لأي مجتمع هي ضرورة ملحة وحاجة لا بد منها.

في شمال وشرق سوريا، تتعرض المنطقة لهجمات متتالية من قبل جيش الاحتلال التركي، ويقاوم في وجه ذلك الأهالي على مبدأ الحماية الذاتية والدفاع المشروع وفق منظور حرب الشعب الثورية.

مصطفى سليمان من أهالي ناحية تربه سبيه أكد أنّ مكونات المنطقة تتعرض إلى حرب إبادة تشنها دولة الاحتلال التركي، وعلى هذا الأساس قدم أهالي المنطقة آلاف الشهداء من أجل حماية أنفسهم ومجتمعهم.

وأشار مصطفى سليمان إلى أن الجميع مطالب اليوم بالعمل وفق منظور حرب الشعب الثورية للوقوف ضد الهجمات التركية والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية التي هي أساس حماية المنطقة.

وبدورها أوضحت المواطنة نسرين تمو أن المرأة تحررت بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التحررية والثورية من الظلم والاستعباد، وأنهن كنساء يجدن اليوم أنفسهن ثوريات في كافة مجالات الحياة. وقالت: "مجتمعنا مطالب أن يتوحد بكافة مكوناته ضد الأخطار التي تحدق به، مهما كان الثمن يجب أن يتوحد".

المواطن حسين خالد أكد على الحماية الذاتية، وتطبيق أفكار القائد عبد الله أوجلان في ذلك، وأكد: "أنّ الحماية الذاتية حق مشروع، وعلى الجميع الدفاع عن الأرض لأنه مهم جداً للاستمرارية والحفاظ على الهوية".

أوضح خالد: "تتعرض مناطقنا لهجمات تركيا يومية، ونجد أهالي المنطقة وخصوصاً أهالي القرى الحدودية متمسكون بأرضهم ومستعدون للدفاع عنها وهذا دليل على أنهم مؤمنون بفكرة الحماية الذاتية سبيل للحفاظ على أرضهم.

وأشار حسين خالد إلى أن مشروع أخوة الشعوب خطوة مهمة لتعزيز الحماية الذاتية، حيث يتشارك الجميع في الدفاع والحماية.

(أ ب)

ANHA