"يجب الوقوف في وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدعم الأعداء"

بمساندة ودعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تستمر دولة الاحتلال التركي في شنّ هجماتها على مناطق الدفاع مديا في باشور (جنوب كردستان).

وفي 4 آب الجاري نشرت وكالة فرات للأنباء، معلومات عن قيام قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بشق طرق جديدة في مناطق الدفاع مديا بباشور؛ دعماً لجيش الاحتلال التركي ومحاولته فرض حصار على منطقة زاب.

أهالي قامشلو شجبوا هذه الممارسات ودعوا للوقوف في وجهها.

ستيرا نذير دميرتاش، عبّرت عن سخطها على ما يقدمه الديمقراطي الكردستاني من دعم ومساندة لجيش الاحتلال التركي لمحاصرة قوات الكريلا، ووصفت ذلك "بالخيانة"، وأنها لا تخدم مصالح الشعب الكردي في تحقيق حريته.

وقالت ستيرا دميرتاش: "الكريلا تقاوم وتناضل في سبيل حمايتنا من أجل أن نعيش بسلام وكرامة، لذلك سنظل أوفياء لمقاومتهم، ونعاهد على رفع وتيرة النضال لمواجهة أطماع ومخططات دولة الاحتلال التركي وأعوانها في محاولتهم النيل من مقاومة الشعب الكردي".

استهداف الكريلا هو استهداف للشعب الكردي

بدورها قالت ماريا خلف مراد: "قوات الكريلا أبناؤنا وهم يقاومون من أجل حريتنا وكرامتنا، استهدافهم هو استهداف للشعب الكردي أجمع".

"من يدعم الاحتلال خائن للقضية الكردية"

وأكدت ماريا مراد: "لا أحد يستطيع إبعادنا عن الكريلا ولا أحد يستطيع أن يبعد الكريلا عنا، وما يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعمه للاحتلال التركي خيانة بحق القضية الكردية". وعاهدت على الاستمرار في مساندة الكريلا ومواجهة الاحتلال.

وأشار المواطن عبد الباقي أوسي إلى أن ما يقوم به الديمقراطي الكردستاني من دعم لأعداء الكرد ليس بجديد عنه وتابع: "PDK ينتهج الخيانة، بينما ينتهج حزب العمال الكردستاني المقاومة في سبيل حرية الشعب الكردستاني".

وطالب أوسي الشعب الكردي بالوقوف في وجه من يدعم محتلي كردستان والالتفاف حول قوات الكريلا التي تحاربهم.

وأوضح عبد الكريم عبدو: "أصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني أداة ووسيلة لمحاربة الكرد، ولولا مقاومة قوات الدفاع الشعبي لتحققت إبادة الكرد".

وطالب عبد الكريم المقاومين الكرد في عموم كردستان بالوقوف في وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع أعداء كردستان، وشدد: "في سبيل المقاومة سنمضي نحو حماية وجودنا وسندعم الكريلا حتى الرمق الأخير".

(سـ)

ANHA