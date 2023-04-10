نظم مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو اجتماعاً لأهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية، اليوم، في صالة مركز الثقافة والفن غرب الناحية، حضره العشرات، لشرح آخر المستجدات والتطورات في شمال وشرق سوريا وتسليط الضوء على دور مكونات المنطقة في الوقت الراهن.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم شرح عضو حزب الاتحاد الديمقراطي ولات كابار الوضع الراهن وآخر المستجدات في شمال وشرق سوريا.

أشار ولات كابار إلى أن: "الدول التي لها مطامع في سوريا تحاول عقد اتفاقات مع الأطراف المتدخلة في الصراع السوري، وخاصة تركيا التي تحاول بناء إمبراطورتيها القديمة على حساب الشعب السوري وضرب أي مشروع يدعو إلى الديمقراطية".

ونوه كابار: "القوى الاستعمارية تسعى جاهدةٍ للنيل من وحدة المكونات، لذلك يجب التمسك بالأرض والحفاظ على مكتسبات الشهداء، وعدم ترك المجال لهذه القوى الاستعمارية، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين".

(ع ع/ ل م)

ANHA