"يجب الالتحاق بمسيرة كفاح حركة حرية كردستان"

قدم، اليوم الخميس، أهالي مقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وعضوات مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، واجب العزاء لذوي الشهيد قهرمان أمانوس (علي حسين)، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG)، الذي استُشهد عام 2017 في زاب بمناطق الدفاع مديا.

وتحدث في خيمة العزاء التي نُصبت في قرية تل حبش بناحية عامودا، الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا زيور علي، واستذكر شهداء حركة حرية كردستان في شخص الشهيد قهرمان.

زيور علي أشاد بدور حركة حرية كردستان في حماية الكرد، وأوضح: "واجه شعب كردستان عبر تاريخها العشرات من المجازر على يد العدو الذي سعى جاهداً إلى إبادته لغاية أعوام السبعينات، إلى حين ولادة فلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي خلص شعب المنطقة من براثن الإبادة والصهر اللغوي والتاريخي والوجودي".

وشدد علي على مواصلة نهج الشهداء، وقال: "علينا تدريب أطفالنا بموجب فلسفة القائد عبد الله أوجلان، للالتحاق بمسيرة كفاح حركة حرية كردستان، والذي يعد واجباً وطنياً ملقىً على عاتق كل فرد في كردستان".

"لبى نداء القائد"

لفت عضو مجلس ناحية عامودا، صابر محمد، الانتباه إلى تضحيات الأسر الوطنية في روج آفا منذ بداية ثورة حركة حرية كردستان ولغاية ثورة 19 تموز، ونوه: "الشهيد قهرمان ليس الشهيد الأول لهذه العائلة الوطنية، ولطالما لدينا مثل هذه العوائل فلن تتمكن أي قوى من إفشال نضالنا".

وأشار صابر إلى أن: "القائد عبد الله أوجلان ومع انطلاق ثورة 19 تموز، دعا إلى النفير العام ضد الهجمات التي تعرض لها شعب المنطقة، والشهيد قهرمان من الشبان الذين لبوا النداء".

أما الإدارية في مؤتمر ستار بناحية عامودا، جليلة عثمان، أكدت على مواصلة حركة المرأة لنهج شهيدات وشهداء ثورة الحرية.

واستذكر عضو المؤتمر الإسلامي الديمقراطي، صلاح الدين أحمد قول الله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وأشار أحمد إلى هجمات دولة الاحتلال التركي ضد شعب المنطقة وأوضح: "لم يسلم مدني أو عسكري وحتى المساجد من شر الجوار (في إشارة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي)".

تلته قراءة وثيقة الشهيد قهرمان أمانوس وتسليمها لذويه.

(س أ/آ)

ANHA