"يجب على الجميع التعاون على النظافة لتترسخ كثقافة بين المجتمع"

أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في 28 من آذار الفائت، حملة نظافة تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، وبدأت الحملة من مدينتي قامشلو والحسكة، وصولاً إلى ناحية تربه سبيه.

ويشارك فيها العشرات من المواطنين وأعضاء الكومينات والمجالس ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي وبلديات الشعب.

وتهدف الحملة إلى نشر ثقافةٍ تحث على المحافظة على نظافة المنطقة، وجعلها ثقافة راسخة ضمن المجتمع.

يقول القائمون على الحملة في مدينة الحسكة أنهم يهدفون إلى ترسيخ ثقافة النظافة في المجتمع. الرئيس المشترك لمكتب التنظيم في حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، فرحان داوود، أشار إلى أن مهمة توعية المجتمع واجب، ولأن مدننا تعاني من التلوث نتيجة تراكم النفايات ورميها بشكل عشوائي، فمثل هذه الحملات ضرورية.

داوود أضاف أنهم يحاولون بشتى الوسائل أن تظل ظاهرة الحفاظ على النظافة العامة منتشرة بين المواطنين،" لتكتسب مدننا جماليتها ورونقها ونصل إلى بيئة نظيفة".

وفي وقت سابق، وخلال لقاء لوكالتنا معه، قال عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) عايد إبراهيم بخصوص حملة "نظافة المدينة من نظافة المجتمع" إن الحملة سوف تستمر على مستوى شمال وشرق سوريا كافة وأضاف: "عندما يصل وعي المجتمع إلى ثقافة النظافة، فإنه سوف يحافظ على بقائه صحياً وبعيداً عن المرض. لهذه الأسباب أردنا في حركة المجتمع الديمقراطي إطلاق حملة بروح الربيع، الحفاظ على الطبيعة والنظافة".

ومن المقرر أن تستمر الحملة شهراً كاملاً، وبحسب القائمين عليها فإنها من الممكن أن تستمر أكثر من ذلك.

هذا وتشارك ورش بلدية الشعب في حملات النظافة إلى جانب قيام عمال النظافة بعملهم اليومي في نظافة المدينة وأحيائها، ويشير الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الحسكة، نبيل شيخي، أن العمل والاستراتيجية التي تعمل عليها بلدية الشعب هي الحفاظ على النظافة والعمل على الأمر بشكل يومي وأسبوعي وشهري، منوهاً إلى مشاركته الفعلية في حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي وتقديم كافة الدعم اللازم.

ويدعو القائمون على حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي إلى ضرورة مشاركة جميع المواطنين في حملتهم، مؤكدين أن أي حملة لا يمكن أن تصل إلى أهدافها دون التعاون في المجتمع".

(سـ)

ANHA