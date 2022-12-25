"يحرق الأجداد أثوابهم لإنقاذ احفادهم من البرد"

أدلى مجلس تدريب المرأة في شمال وشرق سوريا ببيانٍ حول الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على كلّ من مقاطعة الشهباء وحيّ شيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب وتأثير هذا الحصار على التعليم.

إذ قرأت البيان المتحدّثة باسم المجلس بيريفان يوسف بحضور أعضائه أمام مبنى قوى الأمن الداخلي- المرأة في إقليم الجزيرة.

إذ أشارت بيريفان يوسف إلى استمرار حكومة دمشق بفرض الحصار على أهالي الشهباء وحلب منذ شهرين وأوضحت أنّ هذا مرتبط بسياسات الإبادة.

ولفتت إلى أنّ حرمان الأهالي من المازوت، الأدوية، الطحين وباقي الاحتياجات المعيشية يتعارض مع المعايير الأخلاقيّة وقالت: "يعاني المهجّرون في المخيمات الويلات. إذ يحرق الأجداد أثوابهم لإنقاذ أحفادهم من البرد، لكنّ البشريّة تلتزم الصمت حيال هذا وتكتفي بالمشاهدة وهذا عار عليها".

وأشارت بيريفان يوسف إلى أنّ عدم توفّر مادة المازوت في المنطقة حرم الأهالي من تشغيل المدافئ، وبالتالي تمّ تعليق عملية التعليم وأُغلقت المدارس لوقاية الأطفال من البرد والأمراض، وهذا ما حرمهم من حقّهم في التعليم، وأوضحت أنّ هذا الحصار مرتبط بسياسات الإبادة التي تنتهجها الدول المحتلة وذكرت أنّهم يسعون عبر هذه السياسات، إلى حرمان أفراد المجتمع من حقّ التعليم، الصحة والحصول على الاحتياجات المعيشية وجعل المجتمع في حاجةٍ إلى السلطة.

ولفتت بيريفان إلى صمت منظمة اليونسكو القائمة على حماية حقوق التعليم والثقافة وانتقدتها، كنا دعتها إلى أداء واجبها وألّا تكون شريكة للدول المحتلة والمستبدة.

(م)

ANHA