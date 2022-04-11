"يهددونهن بالاختطاف إن رفضن" مرتزقة تركيا يجبرون النساء الكرديات في عفرين المحتلة على الزواج منهم

وقال مصدر لوكالتنا إن المرتزق المدعو مصطفى الزهوري والملقب بـ "أبو حسام" من مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعين لدولة الاحتلال التركي، أقدم على تهديد المواطنة الكردية شيرين فوزي عليكو، وهي أرملة من أهالي قرية حسه التابعة لناحية ماباتا بمقاطعة عفرين المحتلة بالاختطاف والسجن في حال رفضت الزواج منه.

وأضاف المصدر أن ذريعة المرتزق بتهديدها هو تواصلها مع ذويها المهجرين في مخيمات مقاطعة الشهباء، مشيراً إلى تعرض النساء والفتيات لأشد أنواع التعذيب على يد مرتزقة "الجبهة الشامية" ممن يرفضن الزواج منهم.

(ي م)

ANHA