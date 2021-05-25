"وسط ترحيب الشبيبة" استمرار النفير العام في إقليم الفرات وحلب

منذ الـ 23 من نيسان المنصرم يشن جيش الاحتلال التركي هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع (مديا) في (زاب وآفاشين ومتينا)، بأسلحته الحديثة والمتطورة، فيما يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية ضده، وذلك في إطار حملة (صقور زاغروس الثورية).

وأعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، في الثامن من الشهر الجاري النفير العام دعمًا للحملة، فيما أعلنت الحركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية النفير العام، خلال مظاهرة خرجت في حي الشيخ مقصود في الـ 29 من نيسان المنصرم.

وعن الحملة، تقول الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات ديلبر يوسف، إن الفعاليات التي ينظمونها في إطار الحملة مستمرة، وأضافت قائلة: "نحن مستمرون بعقد الاجتماعات وتنظيم المحاضرات في المؤسسات المدنية والعسكرية، وعليه، فإن الأشخاص الذين يريدون دعم مقاومة الكريلا والانضمام إليهم يأتون إلينا لتسجيل أسمائهم للانضمام إلى المقاومة في مناطق الدفاع المشروع".

وكشفت أن لديهم عدد جيد من الأسماء التي سجلت للانضمام إلى مقاومة الكريلا، وأفادت "من ضمن أعضاء الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات واتحاد المرأة الشابة يوجد 100عضوة وعضو سجلوا أسماءهم للتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع والانضمام إلى صفوف الكريلا".

ومن جانبها قالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، نوروز بوزان، أنهم قاموا بالكثير من الفعاليات في كافة المناطق من شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التي تدعو إلى تبني مقاومة الكريلا ومساندتهم باللغتين الكردية والعربية.

ونوّهت إلى أن "الهدف من هذه الحملة أن يعلم العدو التركي أن كل الشعب الكردي والشبيبة يساندون مقاومة الكريلا، ولن ندع العدو التركي ينتصر في معركته بل ستكون الهزيمة له كما هزم من قبل في غاري".

'ردود فعل مرحبة'

وأكدت الشابة نوروز على الاستمرار بالفعاليات المختلفة لدعم مقاومة الكريلا، وتابعت قائلة: "وفي المقابل نرى ردود فعل مرحبة وجيدة من الشبيبة للانضمام إلى مقاومة الكريلا، فهم يريدون أن يكونوا أهل لمقاومة الكريلا".

هذا وبينما تتزايد أعداد الملبين لدعوة الشبيبة إلى النفير العام، تستمر حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بتنظيم الفعاليات وسط إصرار وعزيمة الشبيبة على الانضمام لمقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

إلى ذلك أكدت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية لخط القسمين الشرقي والغربي بحي الشيخ مقصود في حلب، مايا محمد، استمرار فعالياتهم في إطار النفير العام الذي أعلنوه.

وقالت مايا إن إعلان النفير العام جاء خلال المظاهرة التي نظمت في حي الشيخ مقصود في الـ 29 من نيسان المنصرم، بهدف دعم مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والوقوف في وجه الاحتلال التركي.

مبينة أن حملتهم مستمرة، وتابعت "وزعنا بروشورات على الأهالي وأصحاب المحلات في الحي"، مضيفة "وسنقوم بتعليق لافتات في شوارع الحي، تنظيم عروض سنفزيون ومحاضرات".

'مواجهة الفاشية التركية'

وأضافت مايا "أن هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان هدفها احتلال المنطقة وإبادة الشعب الحر، لكن نحن الشبيبة لن نسمح للفاشية التركية بتنفيذ مخططاتها وانتهاكاتها واحتلالها في مناطقنا، سننظم أنفسنا ونواجه الفاشية".

وناشدت مايا محمد في ختام حديثها الشبان الشابات الانضمام إلى النفير العام الذي أعلنته الشبيبة الثورية ضد الاحتلال التركي "الذي يريد إبادتنا" مشددة "لن نستسلم للفاشية، علينا أن ندعم هذه المقاومة".

(س ر)

ANHA