"وره إنسان"... فيديو غنائي يعزز الإنسانية

وأصدرت فرقة عامودا الغنائية المكونة من 9 مغنين، أغنية (وره إنسان) التي احتوت إيقاعين مختلفين.

وتضمن الفيديو الغنائي مناطق تصويرية مختلفة من بلدان العالم ورموزًا دينية مختلفة وشعوب من مختلف الأديان والأعراق، وتضمن أيضًا أعلامًا لدول مختلفة.

ويحمل الفيديو رسالة مفادها أن الإنسان مجرد من العنف والطائفية، ويدعوه للعودة إلى النقاء الذي اتسم به قبل أن تتلطخ يده بالدماء ويمارس العنف ويرتكب الجرائم.

يبدأ الفيديو الغنائي بمشاهد لأطفال ضمن مخيمات النزوح، ويُظهر أيضًا أشخاصًا من أعراق وأصول وطوائف وأديان مختلفة بجانب بعضهم البعض، وذلك للدلالة على التنوع الإنساني وأنه لا فرق بين دين أو عرق.

مراد ساز منسق وملحن أغنية (وره إنسان) التي تم إصدارها قبل أيام، قال لوكالتنا: "حضّرنا للأغنية منذ ما يقارب الـ 6 أشهر، وقدم فريق العمل مجهودًا كبيرًا لإصدارها".

'رسالة الفيديو الغنائي'

وبيّن ساز أن "الفرقة التي قدمت الأغنية مكونة من 9 أشخاص، وأن فكرة الكليب كانت في البداية عبارة عن فيلم وثائقي تحول فيما بعد إلى فيديو غنائي، إذ ارتأوا أن المهم هو إيصال الرسالة التي تحتويها، وهي أن الإنسان مجرد من العنف".

ومن جانبه أوضح كاتب كلمات الأغنية، حسن الحسن، وهو من أهالي ناحية عامودا، أنهم يسعون إلى نشر الأغنية على مجال واسع لإيصال رسالتهم من أجل الإنسانية جمعاء وليس من أجل جغرافيا محددة أو شعب محدد.

وأردف حسن قائلًا "كتبت كلمات الأغنية منذ عام 2007 ولم أنشرها في أي مكان، وانتظرت الوقت والمكان المناسب لإيصال رسالتي، ونظرًا لكثرة الحروب والإبادات والعنف في وقتنا، ولإظهار حقيقة نقاء الإنسان قبل أن تتلطخ يده بالدماء ويرتكب الجرائم والإبادات، والتركيز على وجوب عودة الإنسان، من أي طائفة أو دين أو عرق كان، إلى ذلك النقاء، لذا وددت أن أكتب هذه الكلمات ولتكون رسالة للإنسانية جمعاء"، وأشار حسن إلى أن كلمات الأغنية هي باللغتين العربية والإنكليزية "لأستطيع إيصال رسالتي بشكل أفضل".

'فكرة (وره انسان)'

وعن فكرة الأغنية قال حسن: "(أربعة أطفال من أربع قوميات، اجتمعوا ولعبوا وضحكوا معًا) وذلك دلالة على أن الأطفال لا يصنعون الطائفية وهم صغار، وما إن يكبر الإنسان تُخلق معه التفرقة بين الطوائف والقوميات والأعراق"

وأضاف "(أيها الطفل... أيها الملاك أين نقاء قلبك) وهي دعوة للإنسانية جمعاء للعودة إلى نقاء الطفولة".

هذا وتتكون الأغنية من جزأين، إذ سيتم إصدار تكملة الكليب بعد أن يتم تجهيزها وتسجيلها.

(آ د)

ANHA