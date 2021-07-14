"ولا نصف اتفاق".. واشنطن تعارض أي وجود للمرتزقة في لبيبا

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، في لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، إن أميركا تُرحب بكل الخطوات والإنجازات التي حققتها ليبيا خلال هذا العام، مؤكداً أن بلاده ستقف بجانب الشعب الليبي.

وتسعى الجهود الدولية لإيجاد حل ينهي الأزمة الليبية، عبر خارطة طريق واضحة وصحيحة تضمن تسليم السلطة لجهة منتخبة، فبينما رفضت تركيا أواخر الشهر المنصرم، خلال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، مساواة قواتها بالمرتزقة، علماً أن الآلاف منهم جلبتهم أنقرة على مدى السنتين السابقتين، عادت أميركا وجددت موقفها.

وردّاً على إصرار تركيا إبقاء قوات لها في ليبيا، قال المتحدث باسم الخارجية أن موقف بلاده واضح جداً، فأميركا ترفض أي وجود لأي قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية، بما في ذلك التابعون لتركيا.

وكذلك أكد أن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك استثناء فيما يتعلق بمسألة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما لا يمكن أن يطبق نصف أي اتفاق وقعت عليه الحكومة الليبية.

وجدد دعم أميركا وشركائها والحلفاء في المنطقة، على دعم الليبيين في تمهيد الطريق إلى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

إلى ذلك، لفت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن مصر تلعب دوراً مهماً وإيجابياً بالنسبة لما حدث ويحدث في الدولة الجارة.

ويشار إلى أن الحكومة الليبية كانت أكدت في بيان الشهر الماضي، على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.

كما أبدت حينها، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تفاؤلها حول هذا الملف، مؤكدة أن القوى الدولية أحرزت تقدماً خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد على الرغم من أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة.

ويذكر أنه إلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، حيث لا يزال حوالي أكثر من 6000 منهم متواجدين هناك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أرسلت تركيا أيضاً مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.

(د ع)