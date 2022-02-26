"وفق مبدأ المعاملة بالمثل".. روسيا لا تستبعد تأميم ممتلكات تابعة لدول مناوئة لها

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنه لا يستبعد تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولاً روسية، موضحاً عبر حسابه في موقع التواصل الافتراضي الروسي "فكنتاكتي"، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.

وأضاف "أنهم يخيفوننا بتجميد أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج".

وتابع: "سنرد على ذلك بشكل مماثل تماماً، حيث سيتم تجميد أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة سيرغي إيفانوف إلى قائمة العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.

(د ع)