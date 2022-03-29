"وضع اسم PKK ضمن قائمة الإرهاب هو وضع اسم الكرد في هذه القائمة"

وتشهد مناطق كردستان وشمال وشرق سوريا سلسلة فعاليات وحملات مطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب". وفي السياق طالب عدد من الأهالي وممثلين عن فعاليات مدنية واجتماعية في حلب وكوباني، المجتمع الدولي بالعمل من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

'حزب العمال الكردستاني يناضل من أجل العدالة والمساواة'

الرئيس المشترك لمجلس حي الشهيد روبار قامشلو التابع لحي الشيخ مقصود في حلب عيسى مصطفى قال إن حزب العمال الكردستاني يناضل من أجل الديمقراطية والعدالة والمساواة، "فالشعب الكردي تعرض للمجازر والإبادة من قبل الأعداء، منهم الدولة التركية وهذه السياسة مستمرة حتى الآن بحق الكرد وشعوب المنطقة".

وتطرق مصطفى إلى وقوف حزب العمال الكردستاني مع شعبه وقضيته، وقال "هذا الحزب تأسس ليس فقط لحماية الشعب الكردي والقضية الكردية، بل لحماية شعوب الشرق الأوسط من الظلم والعبودية، ويقاوم هذا الحزب لإيصال هذه الشعوب إلى الحرية والديمقراطية".

وأضاف مصطفى بأن نضال حزب العمال الكردستاني هو نضال من أجل الإنسانية والديمقراطية، لكن أرادت الدول المهيمنة والإقليمية إدراج اسم حزب العمال الكردستاني إلى قائمة الإرهاب، لأن الديمقراطية والإنسانية لا تصب في مصلحة تلك الدول".

ودعا عيسى مصطفى الشعوب في الشرق الأوسط والديمقراطيين والشعب الكردي إلى المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

'حزب العمال الكردستاني يناضل من أجل السلام والديمقراطية'

أما الرئيسة المشتركة لمجلس حي الشهيد روبار قامشلو سيفين أموني، فقالت بهذا الصدد "هذا الحزب ليس إرهابياً يناضل لأجل السلام والديمقراطية وحرر الشعوب من المجازر والقتل في جميع أجزاء كردستان، كما حدث في شنكال عندما هاجمت مرتزقة داعش الإيزيديين".

وأضافت سيفين "انضم الملايين من الشعب إلى حملة جمع التواقيع المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، وإننا مستمرون على نهج فكر وفلسفة القائد أوجلان ونهج شهداء الحرية ".

ودعت سيفين أموني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

’ إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" نصر لكل الطامحين إلى الحرية‘

ومن مدينة كوباني قالت الشابة وضحة حمزة إن: "الهدف من وضع اسم PKK ضمن قائمة الإرهاب هو وضع اسم الكرد في هذه القائمة، على كل كردي رفع صوته عالياً ويطالب برفع اسمه من هذه القائمة، عبر الخروج إلى الساحات، وإيصال صوتهم للعالم أجمع".

أضافت: "علينا السعي لرفع اسم حزب العمال الكردستاني من القائمة" فهو قوتنا التي نعتمد عليها وبمجرد خروج اسمه منها فهو نصر لكل الكرد الطامحين إلى الحرية، لأنه الحزب الوحيد الذي يقود النضال ضد الأنظمة الفاشية".

الرئيس المشترك لمجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، مصطفى صديق قال "حزب العمال ليس إرهابياً بل يناضل بفكر وفلسفة عمرها أكثر من 40 عاماً، ويخوض ملهموها في كردستان بصدورهم العارية حرب الوجود وكسر القيود ضد الطيران، والمدافع، والأسلحة الكيماوية للجيش الغاشم لدولة الاحتلال التركي المدعوم بسلاح الناتو".

من جانبه، طالب عضو شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في كوباني، محمد محمد، الشعب الكردي بضرورة معرفة عدوه جيداً، وعدم التخلي عن ثقافته وتاريخه وأرضه، ومساندة قوات الكريلا.

كما نوه إلى أن "الحرب التي تشن على جبال كردستان حرب لإبادة الكرد وإزالة اسمهم من التاريخ والقضاء على ثقافتهم، فالأسلحة الكيماوية التي تستخدم ضد قوات الكريلا تستخدم أمام أعين المجتمع الدولي والعالم، وما صمتهم إلا دليل على مدى كره الأنظمة الفاشية التي تدعم دولة الاحتلال التركي، لشعوب المنطقة وبشكل خاص الشعب الكردي الذي يتوجب عليه الحذر من المؤامرات التي تحاك ضده".

(كروب/ك)

ANHA