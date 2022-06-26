"توقيف 570 متورطاً".. قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا تتلف كمية هائلة من المواد المخدرة

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عقدت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً، اليوم في مدرسة ميراف لقيادة المركبات شرق مدينة قامشلو، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وقوى الأمن الداخلي.

وخلال المؤتمر الصحفي، ألقى المتحدث باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لقمان أحمي كلمة، نوه من خلالها إلى استغلال دولة الاحتلال التركي للأزمات في الشرق الأوسط لشن هجمات احتلالية جديدة على شمال وشرق سوريا، قائلاً: "تسعى البعض من الدول الإقليمية إلى الاستفادة من الأزمات المعاشة في الشرق الأوسط، لزيادة نفوذها وتوسيع مناطق احتلالها من الأراضي السورية، كالدولة التركية التي تريد استغلال روسيا والغرب في سبيل السماح لها بعدوان ثالث جديد على مناطقنا".

وأكد لقمان أحمي أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تسعى جاهدة في جميع المجالات الدبلوماسية والسياسية لمنع هجوم تركي جديد على المنطقة، وأضاف: "الإدارة الذاتية هي جزء من سوريا، والدفاع عن الحدود هو مهمة القوات العسكرية أينما كانت، ومن ضمنها قوات الحكومة السورية، ونحاول جاهدين أن تتحمل حكومة دمشق مسؤولياتها في الدفاع المشترك عن هذه الحدود ضد أي عدوان تركي محتمل".

أحمي لفت الانتباه إلى تأُثير المواد المخدرة على المجتمع، وقال: "وقوع الفئة الشابة في شباك المخدرات يفقدهم أرواحهم، وفقدان الطاقات الشابة يؤدي إلى انهيار المجتمع بفقدانه قواه الحيوية التي تؤمن له التطور والتقدم".

تحقيق مجتمع خالٍ من المخدرات

تلتها كلمة النائب العام لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، عطية النعمة، أشاد من خلالها بـ "الجهود المبذولة لقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة ودواوين العدالة الاجتماعية في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات للحد من انتشارها وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولات القوى المعادية احتلال المنطقة ونشر ظاهرة المخدرات بين المجتمع وخاصة الفئة الشابة".

مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع مجالس العدالة والنيابة العامة ودواوين العدالة الاجتماعية عملت جاهدة للحد من انتشار هذه الآفة، لتحقيق مجتمع خالٍ من المخدرات مع وضع استراتيجية للتدريب والتوعية والتأهيل لإعادة دمجه مع المجتمع من جديد.

وبعدها تم قراءة بيان من قبل الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، العميد علي الحسن.

وجاء في نص البيان:

يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات و الاتجار غير المشروع بها، في 26 حزيران/يونيو من كل عام لتعزيز العمل والتعاون في تحقيق هدف عالم خال من تعاطي المخدرات، كما يشكل مناسبة هامة للتذكير بآفة المخدرات وويلاتها.

فهي تعيد للأذهان المشاكل بالغة الخطورة التي تؤثر بها على البنية الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية للمجتمعات، فهي تستهدف و بشكل أساسي الفئة الحيوية النشيطة في المجتمع و هي الفئة الشابة التي تعتبر سر الحاضر و المستقبل لأي مجتمع.

إن مكافحة المخدرات تقتضي تعزيز الإمكانيات و الطاقات كافة، إن مسؤولية مكافحتها لا تتوقف على الجهات الأمنية فقط بل على كل المؤسسات و المنظمات و الفعاليات المدنية، إضافة لكافة أبناء المجتمع.

إن المخدرات هي سبب رئيس في زيادة الجرائم بكافة أشكالها و أنواعها، و هي موطن الخلل الحقيقي لأي مجتمع، و عليه فقد دأبت قواتنا في مكافحة الجريمة وبشكل دائم على مكافحة تهريب و تجارة و ترويج و تعاطي المخدرات، فقد وظفت كامل الطاقات في متابعة ضعاف النفوس الذين ينشرون هذه الآفة في المجتمع، التي تستهدف القيم الإنسانية و الاجتماعية و الأخلاقية السامية لمجتمعنا.

فقد قامت قواتنا في مكافحة الجريمة بالكثير من العمليات النوعية في متابعة و ملاحقة أفراد و مجموعات و مداهمة أماكنهم وضبطِ كُل ما بحوزتهم.

فقد بلغت الإحصائيات لمكافحة هذا الآفة من تاريخ 26/6/2021 و لغاية تاريخ اليوم كالتالي :

تجارة الحبوب المخدرة والحشيش :

- فقد بلغ عدد ملفات تجارة الحبوب ( 102 ) مئة و اثنان من الملفات تم توقيف ( 203 ) مئتان وثلاثة أشخاص من خلالها.

كما بلغت ملفات تجارة المخدرات والحشيش ( 113 ) مئة وثلاثة عشر ملفاً وتم توقيف ( 216 ) مئتان وستة عشر شخصاً .

ثانياً ملفات الترويج للمواد المخدرة ونشرها في مناطقنا :

- بلغ عدد ملفاتها ( 259 ) مئتان وتسعة وخمسون ملفاً تم توقيف ( 570 ) خمسمئة وسبعين شخصاً متورطاً بالترويج لها.

ثالثاً ملفات التعاطي والإدمان :

- فقد بلغت ملفات تعاطي المخدرات ( 999 ) تسعمئة وتسعةً وتسعين ملفاً وتم توقيف ( 1410 ) ألف وأربعمئة وعشرة أشخاص من المتعاطين .

- أما كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها:

- فقد قامت قواتنا بضبط ثلاثة ملايين و أربعمائة و اثنان و أربعين ألفاً و أربعمائة و ثلاثون حبةً مخدرة .

- و ( 167 ) مئة وسبعةً وستون شتلةً من الحشيش اليابس والعرنوس ، إضافةً لأربعة كيلو وواحد وسبعون غراماً من بذرة الحشيش .

- كما ضُبِطَ ثمانية عشر كيلو غراماً و مئتان و ثلاثون غرام من مادة الكرستال إضافةً ( 127 ) لمئة وسبعة وعشرون غراماً من مادة الهروين و ( 22 ) اثنان وعشرون غراماً من الكوكائين .

- وخمسمائة و عشرة كيلو غرام و سبعمائة وسبعة وثمانون غراماً من مادة الحشيش المعجون.

إن آفة المخدرات هي مشكلة عالمية و عليه تتكاتف كل الجهود العالمية من حكومات و هيئات و منظمات و توليها اهتمامات كبيرة من ناحية مكافحتها و الحد منها، و استمراراً منا في قوى الأمن الداخلي في تطوير العمل و تحسينه فقد تم استحداث قسم مكافحة المخدرات ضمن الهيكيلية العامة لقواتنا و لتباشر مهامها في متابعة و مكافحة تجارة و تعاطي و ترويج المخدرات و الحد منها في مناطقنا في شمال و شرق سوريا".

وانتهى المؤتمر الصحفي بتكريم قسم مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات. كما تم إتلاف وحرق المواد المخدرة من قبل قوى الأمن الداخلي.

( س أ/ك)

ANHA