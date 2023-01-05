"تتعرّض المرأة في أفغانستان لهجومٍ أيديولوجي"

تحدّثت عضوة أكاديمية الجنولوجيا، روهلات عارف إلى وكالتنا؛ حول وضع المرأة في أفغانستان والضغوط التي تتعرّض لها هناك.

إذ أشارت روهلات عارف إلى أنّ النظام السائد في أفغانستان اليوم يمثّل نظام القوى الاستبداديّة وأوضحت أنّ التغييرات التي تقوم بها القوى المهيمنة منذ تسعينات القرن الماضي تهدف إلى هندسة المجتمعات.

وكشفت روهلات عارف أنّ هذه العقلية المهيمنة تعمّق نظام الدولة القوميّة والدوغماتيّة تحت اسم الإسلام، ولفتت إلى أنّ هذا ما يحدث في أفغانستان اليوم، إذ تتعرّض المرأة على وجه الخصوص للقمع وتابعت حديثها قائلةً: "تعيش المرأة في أفغانستان تحت القمع والضغط، فقد حُرمت المرأة من الحياة الطبيعية".

وأشارت روهلات إلى أنّ العقلية التي بنت الدولة القوميّة هي العقليّة الأبويّة ولهذا فإنّها تستهدف المرأة وتخشى تقدّمها، فتواصل ألاعيبها القذرة والفاشيّة في كلّ مكان.

وذكرت روهلات أنّ طالبان تخاف من قوّة المرأة، لهذا تمنعها من الانخراط في جميع مجالات الحياة وقالت: "إنّ التعليم هو أكثر حقّ طبيعي للإنسان، لكنّ المرأة في أفغانستان الآن، مُنعت من حقّ التعلّم في المدارس، الجامعات والمراكز التعليمية ومن العمل في مؤسسات المجتمع المدني. تسعى طالبان والقوى المهيمنة معها إلى نشر الجهل والتخلّف داخل المجتمع والقضاء على الإرادة المجتمعيّة ومن ثمّ الحفاظ على نظامها بهذه الطريقة".

وأوضحت روهلات أنّ ما يحدث اليوم في أفغانستان يعدّ هجوماً أيديولوجيّاً وتابعت حديثها قائلةً: "في هذا القرن الذي يشهد تقدّماً لفكر المرأة في جميع أنحاء العالم، تأتي مثل هذه الهجمات ضدّ فكر المرأة. تتقدّم المرأة في الشرق الأوسط شيئاً فشيئاً وتواصل نضالها، ولهذا تتّبع القوى المهيمنة شتّى الأساليب القذرة لإسكاتها".

وأشارت عضوة أكاديمية الجنولوجيا، روهلات عارف إلى أنّه لا يمكن لأيّ هجومٍ كسر إرادة المرأة، فنساء العالم توصّلن إلى فكرةٍ خاصة بهنّ وذكرت أنّ مقاومة المرأة الكرديّة أصبحت تشكّل مصدر إلهامٍ لجميع نساء العالم، وكشفت أنّ المرأة من أفغانستان إلى إيران تقاوم في الساحات اليوم بذات الفكر والروح، إذ تشكّل المرأة في أفغانستان تنظيمها في الأحياء وتحصل على التعليم وتنشر أفكارها.

واختتمت روهلات حديثها مشيرةً إلى دعمها لمقاومة المرأة في أفغانستان مثلها مثل أيّ امرأةٍ كرديّة.

(ر)

ANHA