"تشديد العزلة والهجمات على شمال وشرق سوريا وجبال كردستان استمرار للمؤامرة الدولية"

تشدد دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد أوجلان، إذ لم يتمكن محاموه من اللقاء به منذ الـ 7 من آب 2019، بالتزامن مع تصعيد عسكري لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، ترى فيه الأوساط الشعبية استكمال المؤامرة الدولية التي تطال المشروع الديمقراطي للقائد أوجلان المتمثل في الأمة الديمقراطية.

ويعتقل القائد أوجلان منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي، بعد مؤامرة دولية نفّذتها قوى دولية وإقليمية، في العاصمة الكينية نيروبي، وسلّمته إلى دولة الاحتلال التركي.

ربط المواطن حميد حمه من مدينة الحسكة، بين كل ما تشهده الساحة الكردستانية في مناطق الدفاع الشعبي، وشمال وشرق سوريا، وبين العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وأشار إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي في ذلك هو القضاء على فكر القائد الحر والديمقراطي.

أكد حميد حمه "أن تشديد العزلة على القائد أوجلان، بالتزامن مع شن الهجمات بشكل مكثف على شمال وشرق سوريا، وجبال كردستان، هو استمرار للمؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان"، داعين عموم الكردستانيين إلى رصّ الصفوف والاعتماد على قواهم الذاتية.

واتفق المواطن طلال حسين الجوهر، مع سابقه في أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها وتشديد العزلة، هو النيل من فلسفة القائد أوجلان وفكره الحر، قائلاً: "دولة الاحتلال التركي تعلم جيداً أن فكر القائد هو الحل الأمثل لكافة القضايا والأزمات العالقة في الشرق الأوسط عامةً، لذلك تشدد العزلة عليه، وتستهدف مشروع شمال وشرق سوريا وتلامذته في جبال كردستان".

فيما يعيد الشاعر والكاتب، فرحان جميل عطية، التصعيد العسكري التركي على المنطقة وجبال كردستان إلى فشل أهداف المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، ونجاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المنبثقة من أفكاره.

مضيفا "أنهم اعتقلوا القائد جسداً إلا أن فكره النير الحر انتشر وبات راسخاً في عقولنا، ومنارةً تشع نوراً تنير طريق الشعوب المضطهدة".

ويرى عطية أن الشعوب الكردستانية استطاعت إفشال المؤامرة الدولية، عبر التصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي، والسير والعمل وفق أفكار القائد أوجلان، مؤكداً أن الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع لن تثني عزيمة شعوب تنتهج أفكار القائد أوجلان.

وشدد على "أن الأرض لمن يتمسك بها ويدافع عنها، لن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا التي رويت بدماء أبنائنا الشهداء".

(أم)

ANHA