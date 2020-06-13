"طريق الحرّيّة يكمن في فهم فسلفة أوجلان وعلى الشّعوب أن تدرك ذلك"

تستمرّ السلطات التركية بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع عائلته وموكّليه من اللّقاء به، فيما تتعالي مطالب الشعب الكرديّ بضرورة تحقيق حريته وإطلاق سراحه.

وفي لقاءات أجراها مراسلنا مع عدد من المثقّفين والساسة في إقليم عفرين للحديث عن أفكار أوجلان وتأثيرها على الشعوب.

وفي السياق تطرّق عضو اتحاد المثقّفين جمعة ولو إلى المؤامرة التي حِيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان وقال: "المؤامرة الدولية التي حِيكت ضدّ القائد آبو كانت استهدافاً لجميع الشعوب المضطهدة، لأنّ طريق الحرّية يكمن في أفكاره، فعلى جميع تلك الشّعوب أن تدرك هذه الحقيقة، فترسيخ ذلك الفكر كان سيعيق مصالح الدول الرأسمالية التي اعتقدت باعتقالها للقائد ستبتر ذلك الفكر من جذوره، ولن يبقى شيءٌ اسمه الأمة الديمقراطية بعد ذلك".

وأضاف جمعة: "إنّ وضع القائد في العزلة يعني وضع الفكر الحرّ والديمقراطي في العزلة، إنّ وقوف الأنظمة الرأسمالية ضدّ فكر القائد يعني التحكّم بإرادة الشعوب وآرائها وتجريدها من إنسانيتها، وفلسفة القائد آبو هي فلسفة المساواة والعدالة، فعلى الشّعب أن يرفع مستوى النضال ويبدي موقفاً أكثر صلابة لأجل رفع العزلة على القائد".

وشدّد جمعة بأنّ هذه المرحلة هي مرحلة الشّعوب في إثبات قوّتها: "هذه المرحلة هي مرحلة الشعوب في إظهار قوتها ورفض ما لا يريدونه، ونحن المثقّفين الذين نؤمن بفكر الأمة الديمقراطية سنسعى لنشر فكر القائد على نطاق أوسع من جهة والعمل على رفع العزلة على القائد من جهة ثانية، كما يجب أن نتحرّك بعقلية حرّة لأنّنا نحن واجهة المجتمع".

من جهته أشاد السياسي إبراهيم علي بمشروع الأمة الديمقراطية معتبراً إيّاه خطوة للوصول إلى الحرية، وتابع: "إنّ مشروع الأمة الديمقراطية ينجح يوماً بعد يوم، لأنّ ذلك الفكر يخدم كافّة الشعوب صاحبة الأفكار الحرّة والديمقراطية، وهو فكر يوجّهنا نحو حياة حرّة وكريمة".

وأكّد إبراهيم بأنّ فكر القائد عبد الله أوجلان قادر على حلّ المشاكل في شرق الأوسط: "هو قائدٌ أمميّ استطاع بفكره أن يجعل الشعوب تقبل العيش مع بعض بمساواة وعدالة، وإن القضايا العالقة في الشرق الأوسط حلّها تطبيق فكر القائد آبو على أرض الواقع".

واختتم إبراهيم حديثه بالقول: "إنّ تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ناجحة، فهي تتبنّى فكر القائد من خلال تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب، وعلينا نحن المكوّن العربيّ وكافّة المكوّنات أن نناضل لأجل حرّية القائد".

(سـ)

ANHA