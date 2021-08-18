"تركيا تسعى لإضعاف إرادة ومقاومة أهالي شنكال والهجمات هدفها الإبادة"

واستهدفت الطائرات التركية أمس وأول أمس، قضاء شنكال في هجومين منفصلين، أسفر الأول عن استشهاد القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن وابن أخيه المقاتل في صفوف الوحدات عيسى خوديدا، وإصابة 3 مدنيين آخرين، فيما أسفر الهجوم الثاني والذي تركز على مشفى قرية سكينية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

تعقيباً على ذلك، استنكرت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية لروج آفا، سعاد حسو، هجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال، وقالت: "قصف طائرات الاحتلال التركي المستمر ليس سوى عمل همجي يهدف الاحتلال من خلاله إلى النيل من إرادة الإيزيديين الذين مرو بـ 74 فرمان وإبادة".

استهداف القيادات الإيزيدية لإضعاف إرادة أهالي شنكال

وتابعت "هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات جيش الاحتلال التركي شنكال، حيث استهدفت في 15 آب من عام 2019 سيارة مام زكي شنكالي مما أدى إلى استشهاده".

وبيّنت سعاد حسو أن استهداف قيادات المجتمع الإيزيدي يهدف إلى "إضعاف إرادة ومقاومة أهالي شنكال"، داعية في ختام حديثها المجتمع الإيزيدي إلى التكاتف والوقوف في وجه مخططات الاحتلال التركي واتباعه.

صمت الحكومة العراقية دلالة شراكتها في الهجمات

فيما قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيدي عفرين، عائشة سيدو "حين الحكومة العراقية تبقى صامتة وطائرات التركي تسرح وتمرح في سماء شنكال وترتكب المجازر، ليست سوى دلالة على أنها أعطت الضوء الأخضر لتركيا لتنفيذ جرائمها بحق الإيزيديين الذين لم تندمل جراحهم التي خلفها داعش بعد".

لافتة أن استهداف مام زكي شنكالي وسعيد حسن وإيزيديّ شنكال هي إحدى مخططات الاحتلال التركي والمتواطئين معه لإنهاء الوجود الإيزيدي، داعية منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى محاسبة الاحتلال التركي وأعوانها على استهداف الإيزيديين.

يجب محاسبة تركيا

ومن جانبه أهاب الرئيس المشترك لاتحاد إيزيدي عفرين، حسين حسن، بالشعب الكردي عامة والمجتمع الإيزيدي في عموم كردستان والعام خاصة للتكاتف في وجه مخططات الاحتلال التركي، مطالباً المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحاسبة تركيا على جرائمها الهادفة إلى محو المجتمع الإيزيدي.

(س ر)

ANHA