"تركيا تريد إبعاد الإيزيديين عن أرضهم وتريد طمس تاريخ الشعب الكردي"

شهد قضاء شنكال ومخيم مخمور ومناطق الدفاع الشعبي في باشور كردستان "جنوب" ليلة الأحد، هجمات جوية نفذتها طائرات جيش الاحتلال التركي.

وتزامن قصف الاحتلال على شنكال مع بدء عودة العديد من الأسر النازحة بعد هجوم مرتزقة داعش 2014 من المخيمات جنوب كردستان إلى منازلهم في شنكال.

سعاد حسو الرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيدي عفرين قالت في لقاء لوكالة هاوار إنه منذ القدم وأعداء الكرد يحاولون إبادة المجتمع الإيزيدي لطمس تاريخهم.

وأشارت إلى أن آخر هجوم وحشي كان بتاريخ 2014 عندما هجم مرتزقة داعش على قضاء شنكال إلا أن تركيا بهجماتها تؤكد أنها تستمر بالمجازر.

وأضافت " تم استهداف شنكال لأن الإيزيديين هناك متشبثون بأرضهم ولغتهم ودينهم، لهذا يسعى الاحتلال التركي جاهداً إلى إبعادهم عنها، فكما احتلت عفرين بعد القصف والتخريب والقتل وتشريد الأهالي تحاول تركيا أن تحتل كافة المناطق الكردية.

وتساءلت سعاد عن أسباب هجمات الاحتلال التركي الوحشي الذي يستهدف المدنيين وقالت "ماذا يوجد في مخمور غير المدنيين العزل؟ وما هو شأن تركيا في العراق؟، وأكملت الأزمات التي تحصل في الشرق الأوسط سببها جشع تركيا.

فيما أكدت الرئيسة المشتركة على المقاومة في وجه مخططات تركيا ودعت المنظمات الدولية إلى إبداء موقف واضح تجاه هذه الهجمات.

(سـ)

ANHA