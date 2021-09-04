"تركيا دولة عصابات"... محور ندوة حوارية لحزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة

وحضر الندوة عدد من أعضاء الحزب وحقوقيون وأعضاء لجنة القائد وسياسيون ومثقفون وشيوخ ووجهاء عشائر من الرقة وريفها.

وبدأت الندوة بإلقاء المحامي عبدالله العريان، المحور الأول الذي تحدث فيه عن تركيا وأطماعها الاستعمارية في المنطقة، والسياسات التي تتبعها في الشرق الأوسط من أجل إعادة أطماع السلطنة العثمانية.

وأوضح العريان "أن الدولة التركية هي دولة عصابات منذ الأزل؛ فهي تتدخل في كل منطقة في الشرق الأوسط عن طريق مجموعات أشبه بالعصابات، تعمل على السلب والنهب والخطف وغيرها من الجرائم، والتي تسعى من خلالها إلى احتلال أي بلد أو السيطرة عليه، من خلال هذه المجموعات".

ونوّه إلى ضرورة أن تقوم الأحزاب بفضح هذه الممارسات على جميع الصعد والتشهير بها، وكشفها لجميع الفئات والمكونات من أجل معرفة سياسة الدولة التركية وأطماعها.

تلاها فتح باب النقاش أمام الحضور؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة من خطر المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا ومخططاتها، والعمل على مواجهة هذه المخططات والتصدي لها.

كما ألقى الحقوقي وعضو لجنة القائد، محمد العبيد، المحور الثاني وتناول فيه موضوعي حقوق الإنسان وحرية القائد عبدالله أوجلان، وأشار إلى الأهمية بمكان العمل بقوانين حقوق الإنسان، واحترامها واجب على كل دولة ومنطقة.

ووصف اعتقال القائد عبدالله أوجلان بغير الإنساني، كون القائد يمثل ثورة شعب ويطالب بحقوقه, مبيّناً أن اعتقاله بالطريقة التي جرت في عام 1999 لا تسمى اعتقالاً؛ إنما خطفاً.

تالياً فُتح باب النقاش أمام الحضور حول أهمية رفع العزلة وتحرير القائد جسدياً من السجن، كما أكدت النقاشات أن كل هذه الجرائم ترتكب بحق المعتقلين دون رادع حقوقي أو إنساني أو أخلاقي.

وشددت أيضاً على أن ما تقوم به تركيا بحق عبدالله أوجلان مخالف للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المعروفة لجميع دول العالم, وأن السياسة التركية هي سياسة عصابات دولية.

(أع/ل م)

ANHA