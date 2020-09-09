"تركيا باستغلالها للشبان تحاول تأسيس أعداء جدد من أبناء المنطقة"

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا مؤخرًا عمليات اعتقال طالت العشرات من أبناء المنطقة الذين يعملون لصالح الأجهزة الاستخباراتية التركية التي تعرف بـ (MÎT) من قبل الأجهزة الأمنية.

ليتبين أن العملاء الذين يعملون لصالح الاحتلال التركي يقومون بإرسال صور النقاط العسكرية والمؤسسات المدنية وتقارير عن أعضائها لأجهزة الاستخبارات التركية، وذلك مقابل مبالغ مالية مختلفة يتم الاتفاق عليها حسب المهمة التي كلفت إليهم.

ويهدف الاحتلال التركي من خلال استغلاله للشبان إلى إثارة البليلة والفساد في المنطقة، واستهداف الشخصيات الوطنية والقومية التي عملت على تحقيق متطلبات شعوب المنطقة وتحقيق أهداف ثورة أبنائها.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاءات مع عضوات حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة لتسليط الضوء على هدف الاحتلال من استغلال شبان المنطقة بوسائل مختلفة.

سمر عبد الباقي إحدى عضوات حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل تمر أوضحت أن دولة الاحتلال التركي منذ بداية ثورة روج آفا وهي تقوم باستهداف الشبيبة، بالإضافة إلى استغلالهم لتدمير روح الثورة التي بدأوها في المنطقة.

وأضافت سمر "دولة الاحتلال التركي تقوم باستغلال شبان وشابات المنطقة للعمل لصالحها وذلك من خلال إغرائهم بالأموال، ووسائل أخرى منها التهديد المباشر لهم والمخدرات".

ولفتت سمر عبد الباقي إلى أن سياسية الاحتلال التركي عميقة تجاه الشبيبة في المنطقة، وتستغل أبناءها وشبانها للعمل ضد أهلهم وشعبهم وأرضهم.

شبان المنطقة ليسوا إلا أدوات يتم إغرائهم بالأموال لضرب الثورة

ونوهت سمر عبد الباقي أن الشبان الذين يعملون لصالح الاحتلال التركي ليسوا إلا أدوات تستخدمهم تركيا لضرب أمن المنطقة وشعوبها، كما فعلوا في كوباني أثناء قصفهم بالطائرة المسيّرة لمنزل في قرية حلنج، واستشهد نتيجتها ثلاث نساء بتاريخ ال 23 حزيران من العام الجاري.

كما أكدت عضوة حركة الشبيبة الثورية لناحية تل تمر أن الذين يقومون بتصوير النقاط العسكرية والمؤسسات المدنية وإرسال هذه الصور لـMIT التركي يعتدون بشكل مباشر على أهلهم وأقربائهم وأبناء منطقتهم، ويدمرون المكتسبات التي حققتها شعوب المنطقة وثورتهم".

على الشبيبة عدم الانجرار وراء السياسات التركية ومخططاتها

وفي نهاية حديثها دعت سمر عبد الباقي حركة الشبيبة الثورية في عموم شمال وشرق سوريا إلى الوقوف في وجه السياسات التركية في المنطقة وتوعية شبان المنطقة ومساعدتهم من خلال نشر فكر الثورة بينهم، لعدم الانجرار وراء السياسات التركية ومخططاتها باحتلال المنطقة وتدمير مكتسباتها".

كل من يتعامل مع الاحتلال التركي هو عدو للمنطقة وأبنائها

وبدورها أكدت راما إبراهيم، العضوة في حركة الشبيبة الثورية، أن الدولة التركية من خلال استغلالها لشبان المنطقة تحاول تأسيس أعداء جدد للمنطقة من أبنائها وشبانها، وذلك لضرب المكتسبات التي حققتها ثورة روج آفا.

وأشارت راما إبراهيم إلى أن الذين يتعاملون مع الاحتلال التركي بشتى الوسائل المختلفة جميعهم أعداء للمنطقة وأبنائها لأنهم يقومون بمحاربة أبناء وطنهم مقابل المال ".

وناشدت راما جميع الشبيبة بالوقوف صفًّا واحدًا لحماية ثورة شعوب المنطقة وتوعية شبانها لعدم السير على الفكر المعادي للمنطقة وأبنائها.

(م ح)

ANHA