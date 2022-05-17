"تنظيم المجتمع هو انتقام من العبودية" محور ندوة حوارية في حلب

أقيمت الندوة في حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بمدينة حلب بمشاركة العشرات من النساء والرجال ممثلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور (الأول دار المرأة، والثاني عن العدالة، والمحور الثالث عن المرأة والحياة).

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدثت الإدارية في ديوان العدالة الاجتماعية - المرأة التابع لمؤتمر ستار فاطمة حسن حول دور المرأة في المجتمع وقالت: "إن تقييم الوضع الذي تعيش فيه المرأة داخل المجتمع بأبعاده التاريخية والاجتماعية هو أمر في غاية الأهمية لقضية المرأة لأن المرأة هي منبع الحياة الاجتماعية المشتركة أكثر من الرجل ومنبع كافة القضايا ضمن المجتمع، مثلما للأنوثة علاقة بالعبودية فللرجل أيضاً علاقة بها".

ونوهت فاطمة أن المرأة بعد تأسيس اتحاد ستار وصلت إلى ميادين المجتمع والنضال ونظمت صفوفها وشاركت في عملية البناء، "أما في مرحلة مؤتمر ستار فأصبحت المرأة قوة كبيرة ومؤثرة في تحمل المسؤولية والمطالبة بالحقوق والمحاسبة، وانخرطت في ثورة روج آفا واتخذت مكانها في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية".

"النظام الأبوي فرض على المرأة الخضوع بالقوة"

أما في المحور الثاني فقالت الحقوقية في ديوان العدالة الاجتماعية ياسمين نجار: "على رغم من التغييرات التي طرأت على أوضاع المرأة في العالم إلا أن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة أو المجتمع لاتزال تحكمها آثار السلطة التي تأسست تاريخياً مع سيادة النظام الأبوي الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المرأة الخضوع بالقوة".

وأضافت ياسمين: "وقد أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية قانون المرأة وكان خطوة كبيرة وإنجازاً على مستوى القوانين المقارنة حيث جاء فيه المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتجريم زواج القاصرين ومنع تعدد الزوجات وغيره بالإضافة إلى إنشاء دار المعنفات الذي يأوي النساء المعنفات ويؤمن لهن حياة كريمة، والتساوي بين الرجل والمرأة في الحق في الميراث".

"العدو يزرع الفتن بين المرأة والعائلة"

وفي المحور الثالث، أكدت عضوة مركز أبحاث الجنولوجيا روجيان حسين أن المرأة تتعرض لأبشع أنواع التعذيب والممارسات اللاأخلاقية في عموم دول العالم، منها تركيا، حيث تتعرض المرأة كل يوم لهجمات الدولة التركية وسلب حقوقها. وفي إيران تتعرض المرأة للإعدامات وأيضاً في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها تتعرض كل يوم للقتل والاغتصاب والتعذيب بهدف كسر إرادة المرأة الحرة".

وبعدها فتح باب النقاش أمام المشاركين في الندوة.

المرأة تحررت بفضل فكر القائد أوجلان

الإدارية في قوات الحماية الجوهرية نبو محمد قالت إن المرأة استطاعت أن تتخلص من الذهنية والفكر الذكوري بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لكن الرجل أيضاً يعاني من العبودية، لذلك يتطلب من الرجل والمرأة النضال والمقاومة للتخلص من هذه الذهنية والعبودية.

المقترحات والتوصيات

واختتمت أعمال الندوة الحوارية بالتوافق على جملة مقترحات وتوصيات، منها:

كسر القوالب التي وضعت لنا منذ العهد السومري وتغيير الذهنية الذكورية والسطلة قبل القوانين والعقوبات.

التوعية بالثقافة الديمقراطية.

تمكين دور المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً

توحيد صف المرأة بعقد ندوات وملتقيات على مستوى سوريا والشرق الأوسط والعالم.

دعم فئة الشبيبة.

التدريب على العمل السياسي والدبلوماسي.

ندوات مشتركة حول نفسية المرأة.

وضع لمحة عن حقوق المرأة في المناهج الدراسية.

تأهيل الذكور والإناث حول قدسية الزواج.

دعم مشاريع اقتصادية للمرأة.

(ع س/ك)

ANHA