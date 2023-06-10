"تمديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان جريمة بحق الإنسانية"

تفرض السلطات التركية عزلة مشدد بحق القائد عبد الله أوجلان، بحجة ما تسمى "العقوبات الانضباطية"، وكان أخرها في 26 نيسان، هذه العقوبات تثير حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا، وسط مطالبات بضرورة محاسبة دولة الاحتلال التركي على انتهاكاتها بحق القائد عبد الله أوجلان الذي انقطع اخباره منذ 25 أذار 2021.

الحقوقي شادي الإبراهيم، من مدينة الطبقة، قال: "لا تخفى على أحد سياسة دولة الاحتلال التركي العدائية وتلاعبها بالقوانين وخرقها لكافة الشروط والالتزامات القانونية، التي وقّعت عليها خلال معاهدات دولية مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية".

وبيّن شادي الإبراهيم: "مرّ على اعتقال القائد 24 عاماً، وفي القوانين والأحكام الدولية مدة الحكم المؤبد 22 عاماً، إلا أن تركيا خالفت تلك القوانين وضربتها بعرض الحائط وسط صمت دولي مخزٍ".

وأكد الإبراهيم: "يجب عليناـ نحن الحقوقيين ـ أن نعمل على مناقشة هذه المسألة بشكل جدي، وخاصة بعد سعي تركيا لتطبيق قانون 5275 المعني بالتدابير الاحترازية والجنائية، التي يتم تطبيقها على السجناء".

ووجّه الإبراهيم رسالة لشعب شمال وشرق سوريا، طالب من خلالها الأهالي بتكثيف الاعتصامات والمظاهرات وعقد اجتماعات للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وطالب الإبراهيم المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب (CPT) بالضغط على تركيا وإلزامها بتطبيق الاتفاقية الموقعة بينها وبين منظمة حقوق الإنسان.

بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية بدير الزور، وهّاب البشار: "تسعى دولة الاحتلال التركي خلال تمديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان إلى كسر إرادته وهذا محال".

وانتقد البشار صمت القوى الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، حيال الممارسات اللا إنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجون دولة الاحتلال التركي.

وأكد البشار على ضرورة رفع وتيرة النضال والمقاومة حتى كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية، والعمل بشكل أوسع لتسليط الضوء على ما يواجه المعتقلين في إمرالي والسجون التركية.

الإدارية في لجنة التربية والتعليم في مجلس المنطقة الغربية، أمل الحسن، أوضحت: "نرفض كل العقوبات التي أصدرتها دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، وهي جريمة بحق الإنسانية ويجب محاسبة دولة الاحتلال التركي عليها".

ودعت أمل الحسن جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

(خ)

ANHA