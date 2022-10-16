"طلبة الأرمن" بطل دوري لكرة القدم نظمته حركة الطلبة الديمقراطيين

الدوري جاء في إطار، تشجيع الشبيبة على ممارسة الرياضة، وتنمية المواهب الرياضية.

مباريات الدوري نظمت على أرضية ملعب "المحترفين" القريب من دوار الصباغ في مدينة الحسكة، وشاركت فيه 5 فرق لكرة القدم" طلبة الأرمن وطلبة العزيزية طلبة واشوكاني وطلبة سري كانيه 1 وطلبة سري كانيه 2"



الدوري نظم وفق القرعة، وفيه لعبت الفرق 3 مباريات شهدت تنافساً حاداً بينها، وتشجيعاً لافتاً من الجمهور.

وفي المباراة النهائية، تأهل فريق طلبة الأرمن للعب ضد فريق طلبة العزيزية، وبعد مباراة شيقة، فاز الأرمن على العزيزية بهدفين مقابل هدف وحيد سجله لاعبو فريق "طلبة العزيزية".

ليحصل "طلبة الأرمن" على لقب بطل الدوري.

(ه إ/ م ح)

ANHA