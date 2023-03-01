"تل أبيض العسكري": الاحتلال التركي واصل قصفه خلال شباط المنصرم رغم الزلزال

تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قصف المناطق الواقعة على خطوط التماس من أرياف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، على الرغم من الوضع الإنساني الذي تمر به المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به أجزاء واسعة من سوريا في 6 شباط المنصرم.

حيث قال المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري وسام العمر، خلال تصريح لوسائل الإعلام في ناحية عين عيسى "تواصل دولة الاحتلال التركي شن هجماتها على شمال وشرق سوريا، ومنها ناحية عين عيسى وريف كري سبي، بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بهدف تقويض أمن واستقرار المنطقة".

ولفت المتحدث "أن الاحتلال التركي ومرتزقته يتعمدون استهداف الطريق الدولي m4 الذي يعد الشريان الحيوي لسكان المنطقة والمرافق الخدمية على جانبيه، بسلاح القنص؛ بهدف شل حركة الحياة اليومية للسكان وتعطيلها، من خلال استهداف حركة السير ومحطات الوقود والمقالع وغيرها من المنشآت.

وتعهد في ختام تصريحه، "بالتصدي لهجمات المحتل التركي ومرتزقته في إطار الدفاع المشروع وإحباط محاولاته باحتلال الأراضي السورية".

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال التركي تواصل هجماتها على شمال وشرق سوريا بعشرات الاستهدافات من ضمنها الطيران المسيّر والأسلحة الثقيلة والخفيفة بالتزامن مع الكارثة الزلزالية المدمرة والنداءات الدولية المطالبة بوقف التصعيد للتعامل مع الكارثة الطبيعية وتقديم يد العون للمنكوبين.

(د)

ANHA