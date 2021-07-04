"تجمع نساء زنوبيا" في منبج يدين جريمة قتل الفتاة القاصر في الحسكة

وجاء ذلك عبر بيان قرئ من قبل الناطقة باسم "تجمع نساء زنوبيا" في منبج، أصالة الآغا بحضور العشرات من النساء من كافة المؤسسات الخاصة بالمرأة وبمشاركة ممثلات عن الأحزاب السياسية وذلك في الملعب البلدي وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها ندين ونستنكر الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر بحق النساء والفتيات بعمر الورود تحت ما يسمى (جرائم الشرف) و انتشار هذه العادات المجتمعية الجاهلية من قبل الذهنية الذكورية السلطوية التي لا تمت للإنسانية والأخلاق والدين بصلة، إنما هي دليل على جهل وتخلف و وحشية مرتكبي هذه الجرائم".

وأضاف البيان: وما الجريمة التي ارتكبت مؤخراً في ريف الحسكة بحق الفتاة القاصر (عيدة الحمودي السعيدو) تحت ما يسمى جرائم الشرف وغسل العار إلا مثالاً واضحاً عن الوحشية والجهل والعادات البالية المنتشرة في مجتمعنا فما ذنب هذه الفتاة البريئة لتقتل بهذه الطريقة التي تخجل حتى وحوش الغابات من ارتكابها فما ذنب هذه الفتاة سوى أنها عبرت عن رأيها ورفضت الزواج من ابن عمها كحق من حقوقها.

وأردف البيان: "فأين الإنسانية وأين الضمير من هذه التصرفات, وهذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكب بحق النساء فالانتهاكات بحق النساء مستمرة وما الجريمة التي ارتكبت بحق النساء في قرية العريمة بريف مدينة منبج والتي أدت إلى وفاة امرأتين من أهالي القرية نتيجة القصف الوحشي من العدو التركي ومرتزقته على مناطقنا إلا دليل جديد على وحشية هذا النظام واستمرار انتهاكاته لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتتزايد الجرائم بحق المرأة لأنها لا تقبل أن تبقى مقيدة في عادات وتقاليد بالية وتريد أن تعيش في حياة خالية من الظلم والعبودية".

وطالب البيان الجهات المعنية بتشديد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة "نحن تجمع نساء زنوبيا نطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجريمة البشعة بحق الفتاة القاصر عيدة الحمودي السعيدو كما ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات المرتكبة من قبل العدو التركي ومرتزقته بحق النساء في شمال وشرق سوريا".

(س ع/ل)

ANHA