تستمر الاحتجاجات الشعبية في السويداء ليومها العاشر على التوالي بمشاركة نسائية واسعة تزامناً مع استمرار إغلاق مراكز "حزب البعث".

وتوافد المئات إلى ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة، للمشاركة في المظاهرة الشعبية مرددين هتافات مطالبة بحل سياسي شامل وفق القرار الأممي 2245، و"إسقاط النظام" وتحسين الظروف المعيشية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن بين اليافطات التي رفعها المحتجون "الشعب السوري يريد تطبيق قرار مجلس الأمن 2245، من حقنا أن نعيش بسلام"، وأخريات حملن يافطات كُتب عليها "النساء السوريات مش أرقام – مش غنائم حرب النساء السوريات شريكات في عمليات التغيير السياسي وهذا حق ومطلب لن نساوم عليه"، وأخريات حملن يافطة كُتب عليها: "تحية إلى نساء الرقة ودير الزور والحسكة لن ننسى أصواتكن الحرة ما حيينا".

ومنذ 20 آب، تستمر الإضرابات والتظاهرات الشعبية في السويداء وبعض البلدات المحيط مع إغلاق مراكز "حزب البعث" وقطع للطرق، ويطالب المحتجون بتغيير سياسي و"إسقاط النظام"، كما يعبّرون عن الاستياء لما وصلت إليه البلاد من تدهور كبير في الواقع الاقتصادي وتجاهل حكومة دمشق من القيام بأي تحرك لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بعد انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع كبير شهدته أسعار المواد الأساسية.

(د ع)