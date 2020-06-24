"ثورة المرأة ستبقى، وبإرادة المرأة سندحر الاحتلال"

نظم مؤتمر ستار اليوم تظاهرة في حي الشيخ مقصود للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق ثلاث نساء في كوباني، شارك فيها المئات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود رافعين أعلام مؤتمر ستار، حركة المجتمع الديمقراطي، وصور الشهيدات الثلاث اللواتي استشهدن في قرية حلنج، كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها "على تركيا سحب يدها من دماء أطفال ونساء سوريا".

وانطلقت التظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات، وسط ترديد الشعارات التي تتوعد بالانتقام وتحيي الشهداء ومقاومة كوباني، مروراً بالشارع الرئيسي الواصل بين القسمين الشرقي والغربي، وبعدها توجهت صوب القسم الشرقي من الحي، ليتوقف المتظاهرون في ساحة الجبانات.

ومن ثم وقف المتظاهرون دقيقة صمت، بعدها ألقت عضوة مؤتمر ستار سعاد حسن كلمة قالت فيها: "يجب علينا الانتفاض في وجه الاحتلال التركي، إذا لم نقم بإيقاف هذه الهجمات التي تستهدف كوباني اليوم فإنها ستستهدف مناطق أخرى غداً، ترون الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق النساء في عفرين، علينا كنساء أن نقف صفاً واحداً وندحر الاحتلال التركي من مناطقنا".

وأكدت سعاد بأن قتل النساء والأطفال يعني فناء الثورة، وأضافت "إننا موجودون وثائرون، وثورتنا ستبقى موجودة حتى لو بقيت امرأة واحدة".

وقالت الإدارية في مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة: "لقد كانت تركيا وما زالت تمثل جارة السوء وتقوم يومياً بقصف البلدات والقرى وتعتقل النساء والأطفال بحجة حماية أمنها القومي وسط صمت دولي مخزٍ، جميع تلك الدول شريكةً في سفك الدم السوري".

وأشارت نجلاء إلى أن " إرادة المرأة لن تُكسر فالمرأة قوية، بعزيمتها وبعزيمة الرجال سنحرر أراضينا وسندحر الاحتلال التركي".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتندد بالاحتلال التركي.

(م)

ANHA