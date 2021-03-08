"ثورة 8 آذار ستستمرّ بفكر القائد أوجلان"

ويصادف الثامن من آذار من كلّ عام يوم المرأة العالميّ، هذا اليوم الّذي تحتفل فيه جميع نساء العالم، والذي يعبّر عن ثورة المرأة ضد الظلم والاضطهاد الممارس عليها.

وبهذا الصدد، قال عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي عواد بوزان: "نحن بدأنا بنشر فكر القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا من خلال ثورة 19 تموز، حيث أنّ هذا الفكر كانت له نتائج عظيمة على كافة النساء من كافة المكونات العربية والكردية والسريانية وغيرها, فمهما تحدّثنا لن نستطيع التعبير عن الدور الإيجابيّ لهذا الفكر العظيم بخصوص المرأة".

وأردف بوزان: "إنّ ثورتنا ثورة مجتمعية بدأت من المجتمع، وستنتهي بالمجتمع، فتحرر المجتمع يبدأ من تحرر المرأة، وتحرر المرأة يبدأ من تحرر المجتمع، فكلاهما متلازمان لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض".

ولفت بوزان إلى أنّ: "معاناة نشر فكر تحرر المرأة كانت كبيرة في ناحية الشدادي وقراها، لأنّ المنطقة عانت الكثير من الويلات في الفترة الماضية التي شهدت سيطرة داعش وغيرها".

وبيّن بوزان: "نحن اليوم، ملاحقون من قبل الاستخبارات التركية التي تهدف إلى ضرب الدور النّضالي والمقاوم للمرأة، وبات ذلك واضحاً من خلال استهداف الرفيقتين هند وسعدة في منطقة تل الشاير، وكلّنا شاهدنا بأمّ أعيننا اعترافات الخلية المدعومة تركياً التي استهدفت الرفيقتين، ومع ذلك سنصعّد النّضال من خلال فكر القائد حتّى تنال المرأة حرّيتها وحقوقها".

وبدورها هنّأت المواطنة أمل الفاتر جميع النساء بحلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وقالت: "يوم الانتفاضة وفكّ القيود المجتمعية عن المرأة الحرة، وكلّ الفضل للمناضلات والشهيدات اللواتي قدّمن أنفسهن قرابين لتحرّر المرأة وفتح المجال لكافة النساء بأن يأخذن دورهن الفعّال في المجتمع الحرّ".

ومن جهة أخرى تقدّمت أمل الفاتر بأحرّ التعازي لذوي الشهيدات عموماً والشهيدتين هند وسعدة خصوصاً، وأكّدت أنّهن المنارة التي تضيء طريق تحرر المرأة، وأثبتن للعالم أنّ المرأة لا تقل شأناً عن الرّجل، وأنّ زمن العبودية اندثر".

ووجهت أمل في ختام حديثها رسالة شديدة اللهجة لخلايا داعش والدول الراعية لها وقالت: "إنّ استشهاد الرفيقتين سعدة وهند وصمة عار على جبينكم، وسنصعّد المقاومة لتحقيق أهدافنا، وسنعيش في مجتمع حرّ تسوده العدالة والمساوة، وستأخذ المرأة فيه الدور الرئيس في قيادة المجتمع".

(إ)

ANHA