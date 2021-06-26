"تحشيد الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق الكريلا حرب بحد ذاتها"

منذ 23 نيسان الفائت تشن دولة الاحتلال التركي هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان (جنوب كردستان) وسط مقاومة تاريخية يبديها مقاتلو الكريلا.

وأرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته الخاصة باتجاه نقاط ومناطق تواجد القوات الكريلا، منذ مطلع حزيران الجاري، إذ وصل عددها إلى 21 فرقة من القوات الخاصة توزعت في مناطق جمجو وساكا وسيدا في منطقة رينشبير آغا.

فيما أثار هذا التحشيد العسكري حفيظة الأوساط الكردية والكردستانية، وتصاعدت ردود الفعل إزاء الهجمات ودعم الديمقراطي الكردستاني للمحتل التركي في هجماته على باشور كردستان.

'تحشيد القوات حرب بذاتها'

وفي هذا السياق قال المواطن عصام: "منذ الـ 23من نيسان/ أبريل والاحتلال التركي يشن هجماته على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، إلا أن قوات الكريلا التي تبدي مقاومة تاريخية في جبال كردستان على الرغم من أسلحتها البسيطة، ستنتصر دائماً، لأنها تقاوم وتناضل ببسالة".

ونوّه أن تحشيد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق وجود قوات الكريلا المتشكلة من أبناء الشعب الكردي هي "حرب بحد ذاتها".

وطالب حسن في ختام حديثه، الأحزاب الكردية بالجلوس إلى طاولة الحوار والمناقشة حول مصير الشعب الكردي في ظل هجمات الاحتلال التركي المستمرة على الشعب الكردي.

'الصمت موقف داعم للاحتلال'

فيما رأى المواطن عزيز بارافي أنه من الأجدى على الحزب الديمقراطي الكردستاني تحمّل مسؤوليته "لأن صمته يؤكد دعمه لتركيا بهجماتها على أبناء الشعب الكردي".

وانتقد صمت الديمقراطي الكردستاني، قائلاً: "في باشور كردستان أغلب الأحزاب الكردية أبدت مواقفها في البرلمان حيال هجمات الاحتلال التركي، معتبرين إياها احتلالاً لأراضي باشور كردستان، إلا أن الديمقراطي الكردستاني التزم الصمت".

وأكد بارافي أن مواطني روج آفا يدعمون الكريلا وقال: "موقفنا واضح، ندعم قوات الكريلا لأن الهجمات التركية ليست فقط على أراضي باشور كردستان بل على الهوية ووجود الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة".

'الخيانة واضحة'

أما المواطن أحمد محمود فقال: "عند النظر إلى هجمات تركيا على جنوب كردستان وصمت الديمقراطي الكردستاني يوضح لنا خيانتهم وتعاملهم مع تركيا"، مبيناً أن هذه الهجمات لها أهداف وهي افتعال الفتن بين أبناء الشعب الكردي.

ومضى قائلاً: "تعلمنا من المآسي عبر التاريخ المقاومة والنضال حتى تحقيق أهدافنا والعيش في كردستان حرة" معرباً عن دعمه لقوات الكريلا بقوله: "سنبقى ندعم ونساند قوات الكريلا حتى دحر المحتلين".

(س ر)

ANHA