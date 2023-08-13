"تحرير الأراضي المحتلة ضمانة لردع الهجمات الاحتلالية"

يواصل الاحتلال التركي ارتكاب الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة من عمليات التوطين وتغيير ديمغرافيتها، ومحو ثقافاتها وتاريخها.

مثقفون من ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، استنكروا هذه الأفعال والانتهاكات بحق المناطق المحتلة ووصفوها بالاستعمارية.

الشاعر عمر شيخ موس قال: "يسعى الاحتلال التركي من خلال انتهاكاته إلى إفراغ المناطق المحتلة من الكرد وباقي شعب المنطقة، وذلك في إطار عملية التغيير الديمغرافي التي يعمل على ترسيخها فيها".

وشدد: "يجب العمل على بناء مظلة جامعة تحتضن كافة الأطراف الكردية، والعمل من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والعسكرية لتشكيل سد رادع لهذه الجرائم".

بدوره، بيّن الكاتب أحمد سليمان أن الاحتلال التركي ينتهج السياسات ذاتها، التي انتهجها الاستعمار مر على التاريخ، وهذه السياسات قائمة على أساس إبادة الشعوب الأصلية للمناطق التي يحتلها.

وشدد سليمان على ضرورة التمسك بمشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والالتفاف حول القوات العسكرية لتحرير الأراضي المحتلة.

أما عضو اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية سعود معيش، فأوضح أن هدف الاحتلال التركي هو القضاء على مشروع الإدارة الذاتية؛ لأنه يشكل تهديداً للمخططات الاستعمارية التي تنفذها تركيا.

(م ح)

ANHA