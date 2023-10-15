"تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية هدفنا الأول والأخير"

رصدت وكالتنا آراء مكونات قامشلو حيال المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، التي تصادف 9 تشرين الأول، والسنوية الرابعة لبدء هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينتي سري كانيه وكري سبي؛ الشخصية الوطنية أحمد كلو أوضح: "لقد أصبح القائد عبد الله أوجلان هدفاً لجميع القوى الدولية المهيمنة، وها قد مر 25 عاماً على المؤامرة الدولية بحقه، والتي شارك خلالها العديد من الدول الكبرى، للقضاء على فلسفته".

وأكد أحمد كلو: "نحن الآن في القرن الواحد والعشرون وبحاجة ماسة للقائد عبد الله أوجلان وفلسفته التي تنادي بأخوة الشعوب والعيش المشترك بكرامة وحرية، وهي مفتاح حلّ قضايا الشرق الأوسط والعالم".

استهداف إرادة الشعوب بشخص القائد أوجلان

ونوه كلو إلى أن: "شعب كردستان يقاوم ويناضل على نهج القائد عبد الله أوجلان منذ 1978، للتخلص من طوق العبودية والإبادة الممنهجة ضده. لقد حاولوا القضاء على مقاومتنا من خلال تلك المؤامرة، ولكن منذ بدئها وإلى اليوم تقاوم جميع الشعوب التواقة إلى الحرية جنباً إلى جنب مع القائد أوجلان ضدها".

وأكد كلو أن: "هجمات الاحتلال التركي على المنطقة ليست إلا استمراراً للمؤامرة، ويجب علينا الوقوف يداً واحدة لإفشالها وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان".

بالشبيبة سننتصر

من جانبه، قال محمود يوسف: "يتعرض القائد عبد الله أوجلان لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل إمرالي".

أوضح يوسف: "بفضل فكر القائد وقفنا وصمدنا في وجه المؤامرة الدولية، وخاصة الفئة الشابة التي يعتبرها القائد القوة الطليعية الفعالة في المجتمع، وأكد القائد (بالشبيبة بدأنا وبهم سننتصر)".

وأكدت المواطنة فريدة شكري: "نستمد قوتنا من مقاومة القائد آبو التي انطلقت من إمرالي وانتشرت في أجزاء كردستان، وسيكون هدفنا الأول والأخير هو تحقيق حريته الجسدية وتحرير كردستان المغتصبة".

"المؤامرة استهدفت جميع شعب كردستان"

المواطنة خالصة شلو، من المكون الأرمني قالت: "كلما حاولت الدول المهيمنة القضاء على إرادتنا، ازددنا عزيمة وإيماناً بفضل مقاومة ونضال القائد عبد الله أوجلان في وجه المؤامرة الدولية التي استهدفت في شخصه جميع شعوب كردستان".

(ك آ/ف)

ANHA