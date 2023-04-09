"تغاضي المنظمات الإنسانية عن العزلة على القائد يجعل تركيا تتمادى في عنجهيتها"

أثار استمرار منظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان في صمتها تجاه العزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، امتعاض أهالي شمال وشرق سوريا، تجاه انتهاك حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها الدولة التركية دون أي إدانة أو محاسبة دولية.

في هذا السياق، استنكرت الحقوقية والاستشارية في المجلس التنفيذي بالطبقة، فداء العبد الله، تخاذل المنظمات الحقوقية والإنسانية من استمرار العزلة الظالمة التي تُمارس على القائد عبد الله أوجلان منذ 25 عاماً.

وتابعت "لم تتخذ هذه الجهات منذ بداية العزلة أي إجراء قانوني ضد سياسة الدولة التركية ولم تبادر بأي خطوة تنهي فيها العزلة، أو تسعى لإبرام أي اتفاقية تحقق فيها الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وأشارت فداء العبد الله "أن تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان وعدم السماح لمحاميه باللقاء به منذ أكثر من عامين هو أمر تتخطى فيه دولة الاحتلال التركي حدود الشرعية القانونية لمبادئ حقوق الإنسان".

وفي ختام حديثها، أكدت فداء العبد الله "ستبقى مطالبات شعب شمال وشرق سوريا مستمرة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وسيواصل النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

من جانبها، انتقدت إدارية مكتب المرأة في لجنة الداخلية، تركية الحمادة، الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية على عدم إبدائها أي موقف جاد تجاه عزلة القائد عبد الله أوجلان.

وقالت "منذ عامين، تشدد الدولة التركية العزلة على القائد عبد الله أوجلان دون السماح له باللقاء مع ذويه ومحاميه، ويجري ذلك على مرأى كافة المنظمات والجهات الإنسانية دون أن تقوم بأي إجراء قانوني أو عقاب يُتخذ بحق الدولة التركية المحتلة".

وحمّلت تركية الحمادة، في ختام حديثها، الجهات والمنظمات والهيئات الإنسانية، كافة المسؤولية عن استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وعن مواصلة الدولة التركية انتهاك حقوق الإنسان.

(خ)

ANHA