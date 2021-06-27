"تبادل الخبرات".. نقاش يدور بين الوفد الكتلوني وإدارة جامعة روج آفا

وكان في استقبال الوفد الرئاسة المشتركة لجامعة روج آفا، روهان مصطفى وعبد الإله مصطفى، وأعضاء إدارة الجامعة.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الجامعة التعريف بجامعة روج آفا ودورها في تنمية الفرد وصلة الوصل القائمة ما بين الطلاب والجامعة، إضافةً إلى ما حققته من نهوض تعليمي في كافة المستويات.

وتناقش الوفد مع رئاسة الجامعة حول شروط انتساب الطلاب إلى الجامعة، ومدى إقبال الطلبة إليها والاختصاصات التي تدرّس فيها، إلى جانب ذلك تم النقاش حول علاقات الجامعة مع الجامعات في الخارج.

فيما لفت انتباه الوفد، التعليم المجاني وسبل الراحة التي توفرها الجامعة للطلبة، في مقارنة لهم بالجامعات التي يرتادونها في إسبانيا ذات التكلفة الباهظة، معبرين عن رغبتهم في نقل مشروع الإدارة الذاتية والمقاومة التي يبديها أبناء شمال وشرق سوريا إلى كتلونيا كنموذج للاحتذاء به.

وفي السياق ذاته، شدد الوفد الزائر خلال لقائهم على ضرورة تبادل الخبرات بين إدارة جامعة روج آفا وجامعة كتلونيا، مؤكدين رغبتهم في تمتين العلاقة بينهم وبين الإدارة الذاتية وإفساح المجال أمام الجامعة بزيارة إقليم كتلونيا.

هذا، ومنذ وصول الوفد الكتلوني في 22 من الشهر الجاري إلى شمال وشرق سوريا المؤلف من عضو البرلمان الكتلوني، روبن وإيليوليا واغنسبيغ، ايلكيفر مايكل عضو حركة العدالة الدولية، وكما ضم الوفد صحفيين جون كيرليت، مونتس عضوة في القضايا الاجتماعية للبرلمان ولورا بريز العضوة في المجلس المحلي بمدينة برشلونة.

زار الوفد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومدينة كوباني، ومخيمي واشوكاني والهول في الحسكة، ومدينة قامشلو، وذلك للتعرف بشكل مقرب لمشروع الإدارة الذاتية وأهم المنجزات التي حققتها.

)ي م/ آ د)

ANHA