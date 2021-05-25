"تبعات حبس الفرات"... ريف دير الزور الشرقي على عتبة كارثة وبائية وصحية

وتلوثت مياه النهر بعد حبس دولة الاحتلال التركية ما يزيد عن نصف الكمية المتفق عليها عن الأراضي السورية، منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حتى باتت المياه غير قابلة للاستعمال البشري وحتى الحيواني.

وتسبّب ركود مياه النهر وعدم جريانه باشتداد تأثير أحياء سامة فيه، زاد منها تسرب مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر، خاصة في بلدتي السوسة والباغوز اللتان تقعان أقصى الريف الشرقي لدير الزور على الحدود العراقية، آخر نقطة لنهر الفرات في سوريا.

وحذرت الإدارية في لجنة الصحة في ريف دير الزور الشرقي، مريم العوض، من تفاقم الكارثة بعد ورود حالات تسمم نتيجة شرب المياه الملوثة، خاصة وأن غالبية السكان يجلبون المياه المستخدمة في حياتهم اليومية من النهر مباشرة دون تعقيم، كما لو أن النهر لا يزال جاريًا كالسابق، مما سبّب حالات من التسمم.

وأضافت محذرة من انتشار أمراض وأوبئة أخطر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن، وأوضحت أن النهر الذي كان مصدر الحياة في المنطقة، بات الآن مصدر خطر.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري والضغط على الدولة التركية، وتحمّل مغبة ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة جراء حبس المياه.

وبدوره سلط الإداري في وحدة تعقيم مياه الشرب بريف دير الزور الشرقي، عبد المجيد اللطيف، الضوء على ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات، وظهور بعض العناصر السامة في مياهه بعد تحليل عينات منه، مؤكدًا أن مياه النهر باتت غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني أو حتى لأغراض الزراعة.

وأكد اللطيف أن تسرب مياه الصرف الصحي ومواد المنشآت الصناعية والكيماوية إلى النهر، أكسبه لونًا مائلًا إلى الاصفرار مع انتشار الروائح الكريهة، نتيجة ركود المياه منذ فترة طويلة والتي تسببت أيضًا بانتشار عناصر النتروجين والفوسفور والزئبق.

وعن عمليات تعقيم مياه الشرب، أوضح اللطيف أن أغلب محطات التصفية خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب مياه النهر، بالإضافة الى أن وحدات التعقيم (CSM ممبرين) والتي هي أهم مراحل التعقيم حيث يتم فيها فصل جزيئات الماء النقي؛ تتعطل بشكل مستمر وسريع بسبب ارتفاع نسبة التلوث في مياه نهر الفرات مما يزيد المشكلة تعقيدًا.

(ف ع/ مـ)

ANHA