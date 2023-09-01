"تعزيز الأمن" تفرض حظر تجوال على دير الزور لمدة يومين

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلنت فيه فرض حظر التجوال في منطقة دير الزور لمدة يومين متتاليين يبدأ اعتبار من صباح يوم غد.

وجاء في نص البيان:

"نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق الدير الزور واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وكذلك خلايا داعش لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة استجرار المدنيين إلى مخططاتهم القذرة، يعلن المجلس العسكري لدير الزور وقوى الأمن الداخلي حظراً للتجوال في منطقة دير الزور، يبدأ من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الثاني من أيلول ولمدة ٤٨ ساعة."

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية سعيها إلى "حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة، ومنعهم من الاختباء ضمن تحركات المدنيين."

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور، بتاريخ 27 آب المنصرم ضد مرتزقة داعش والمرتزقة والمجرمين.

(ك