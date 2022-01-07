يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في شن هجماته على شمال وشرق سويرا، وتصعيده العسكري على ناحيتي "زركان، وتل تمر" وقراها التابعة لمقاطعة الحسكة، بحيث أستهدف ليلة أمس عدة قرى تابعة لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، ومن بينها قرية الأغيبش المحاذية لمركز ناحية تل تمر والآهلة بالمدنيين العزل.

وأستهدف القصف منازل المدنيين من بينه منزل مهجّر من قرية العريشة شرقي مدينة سري كانيه المحتلة، تسببت بأضرار مادية في المنزل، وتسبب كذلك القصف بأضرار مادية كبيرة بشبكة الكهرباء، أدت لخروج محطة تحويل الكهرباء في الناحية عن الخدمة.

وعن استهداف منزله، يقول المواطن أحمد العبادة النازح من قرية العريشة، والقاطن في قرية الأغيبش، "نزحنا من منازلنا من قرية العريشة بعد احتلالها قبل عامين، واستقرينا في قرية الأغيبش. يوم أمس قام الاحتلال التركي باستهداف قرية الاغيبش هذه المرة".

وأضاف موضحا ما تعرض له المنزل الذي يقطنه "كنا عائلتين جالسين في البيت، سقطت ثلاثة قذائف بالقرب من منزلنا، لتسقط الرابعة على المنزل، نجونا من الموت المحقق".

مؤكداً أن منازلهم تعرضت للقصف المباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وطالب الجهات الدولية المعنية بإيقاف جرائم جيش الاحتلال التركي وقصفه المستمر.

وتشير مريم الأحمد، وهي من أهالي قرية أم الكيف، المتواجدة في قرية الاغيبش، لدى اقربائها، إلى أنها نتيجة القصف على قرية أم الكيف بشكلً عشوائي، توجهت إلى أقربائها في قرية الاغيبش، إلا أنهم لم يسلموا من القصف العشوائي، إذا تعرضت الاغيبش كما ام الكيف للقصف.

وقالت مريم الأحمد عما شهدته القرية من قصف "كنا نتناول العشاء في منزل اقربائنا، وفجأة تعرضت القرية لقصف عشوائي، وبدأت تسقط القذائف على المنازل".

وأضافت: "خرجنا على أصوات القصف العنيف وصراخ الأطفال لنرى بأن قذيفة استهدفت المنزل الذي بجانبنا".

وأكدت أن قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لقراهم، تسبب بأضرار مادية كبيرة بمنازلهم وممتلكاتهم، مشيرة إلى قرى الريف الشمالي والغربي لمركز ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

وتتعرض القرى "الشمالية والغربية لناحية تل تمر، والشمالية، والغربية والجنوبية لناحية زركان" التابعتين لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، لقصف مدفعي مستمر، بعد أن وصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، لمشارف المناطق المذكورة، التي أضحت مناطق تماس مع هجومها واحتلالها لمنطقة سري كانيه في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

(أم)

ANHA