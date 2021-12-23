"سيتم اتخاذ خطوات أكبر في إطار المرحلة الثانية لحملة حان وقت الحرية"

تستمر حملة ’ حان وقت الحرية‘بمرحلتها الثانية، بهدف تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. ونُظم في سياق هذه الحملة العديد من الفعاليات، وفي مناطق مختلفة حول العالم. كما يقود كريلا الحرية الحملة في جبال كردستان.

حول هذا الموضوع تحدثت عضوات حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين لوكالتنا.

وقالت عضوة حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين شيرين رشيد "الهدف الأساسي من حملة ’حان وقت الحرية‘ هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، ولهذا نحن في حركة الهلال الذهبي ننضم إلى كل الفعاليات التي تُنظم تحت مظلة هذه الحملة".

وأشارت شيرين رشيد خلال حديثها إلى الأسبوع الفني وقالت "لقد نظمنا في حركة الهلال الذهبي أسبوعاً فنياً من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وذلك لأننا على ارتباطٍ كبيرٍ بالفن".

واختتمت شيرين رشيد حديثها قائلةً "من الضروري أن نساند وندعم هذه الحملة بقلوبنا وقوتنا وخاصة النساء؛ لأن حرية القائد أوجلان هي حرية المرأة".

وقالت عضوة حركة الهلال الذهبي جودي مصطفى "نحن ندعم هذه الحملة بحماسة كبيرة في كل الفعاليات التي تُنظم تحت شعار ’حان وقت الحرية‘ ونشكل بهذا رداً على العدو، ستتخذ حملة ’حان وقت الحرية‘ في مرحلتها الثانية خطوة أكبر".

وتابعت جودي مصطفى حديثها قائلةً "يجب أن نصعّد من مستوى نضالنا في إطار المرحلة الثانية لهذه الحملة. ونحن كشباب عفرين ملتزمون دائماً بقضية تحقيق الحرية للقائد أوجلان".

وقالت عضوة حركة الهلال الذهبي زينب إيبو "انضمت شابات حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين إلى كل الفعاليات من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان ودعون للإفراج عنه".

واختتمت زينب إيبو حديثها قائلةً: "نحن بصفتنا شابات حركة الهلال الذهبي سنناضل دائماً ونشارك في كل فعالية تنظم، لأن حرية القائد أوجلان مرتبط بحرية كل امرأة كردية".

(ر)

ANHA