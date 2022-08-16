"سيتّخذ الشبيبة موقفاً حازماً حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان"

يُعتقل القائد عبد الله أوجلان في ظلّ عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ أكثر 23 عاماً. فيما يتبنّى الشعب الكردي فلسفته ويواصل النضال ضد العزلة. فالهدف الأساسي للشعب هو كسر هذه العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حرّيته الجسدية.

حول هذا الموضوع؛ تحدّث شبيبة إقليم عفرين لوكالتنا.

إذ قالت الشابة العربية بديعة مسلم: "نستنكر العزلة المشدّدة المفروضة على قائدنا الذي يُعتقل منذ 23 عاماً. هناك مخططٌ قذرٌ يُنفّذ ضدّه. علينا النضال صباح مساء لكسر هذه العزلة. لقد بذل القائد حياته من أجلنا، كما أنّه يقود ثورة الحرية. إنّ القائد آبو هو قائد الإنسانية، وقد واصلنا النضال والمقاومة بفكره وفلسفته".

'سننخرط في الفعاليات على الدوام'

أشارت بديعة مسلم إلى أنّ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان هي أشدّ أنواع الظلم، وتابعت حديثها قائلةً: "من حقّ كل معتقل مقابلة محاميه وعائلته. ولكن للأسف فإنّ هذا لا ينطبق على الدولة التركية فهي تقوم بتشديد العزلة أكثر يوماً بعد يوم. ناضل القائد أوجلان 40 عاماً في سبيل إحلال السلام بين الشعوب ووحدتهم على أساس التلاحم الشعبي".

كما تحدّث الشاب العربي أحمد أحمد عن هذا الموضوع قائلاً: "ندين العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وندعو الشعب إلى عدم التزام الصمت حيالها، وبدء الفعاليات ضد المؤامرة والعزلة على جميع الأصعدة. فلنعمل على إنهاء العزلة المفروضة على القائد آبو. فهو لا يمثّل الشعب الكردي فقط بل يمثّل إرادة الشعوب. سننخرط في الفعاليات على الدوام لتحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو من أجل شعوبنا".

'لقد عاهدنا على مواصلة النضال في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو'

من جانبه؛ ذكر الشاب الكردي خالد خالد أنّ الهدف من فعالياتهم هو التنديد بالعزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان، وقال: "لإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ندعو إلى السماح للمحامين والمنظمات الاجتماعية والعوائل بزيارة إمرالي ومقابلة القائد في أسرع وقتٍ ممكن. ولنعرف وضعه الصحيّ أيضاً. لقد عاهدنا على مواصلة النضال في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

بدوره قال الشاب أحمد حسن: "وقف القائد آبو بوجه النظام الرأسمالي الذي يمارس الضغط على الشعوب. ولأنّ القائد وضع النظام الديمقراطي بديلاً لنظام الدولة فإنّهم ينفّذون المؤامرة ضدّه".

لا يستطيعون منع انتشار أفكار القائد أوجلان

وشدد على رفضهم للعزلة المفروضة على القائد آبو مؤكداً نضالهم ضدّها، واختتم حديثه قائلاً: "نحن نرتكز إلى فلسفة القائد آبو لتحريره وتحرير أنفسنا. ودولة الاحتلال التركي تدرك أنّه في حال وصلت أراء القائد إلى الشعوب فإنّهم سيكونون يقظين وحذرين حيال نظام هيمنة الحالي ويتّخذون موقفاً حازماً ضدّه. ولهذا فقد شدّدوا العزلة في إمرالي. لكنّ لن يكون بمقدورهم الحد من انتشار أفكاره".

(ر)

ANHA