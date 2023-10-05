"سيكون تصعيد نضالنا رداً على المؤامرة ونظام العزلة في إمرالي"

انطلقت المظاهرة التي نظمها اليوم، شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، من مفرق ناحية صرين باتجاه مركز الناحية، تحت شعار "بروح الحرية والتضحية سننتصر ونهدم جدران إمرالي".

رفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وهم يرددون شعارات مطالبة بحريته الجسدية والتنديد بالمؤامرة الدولية بحقه "يسقط المتآمرين"، "الموت للخونة"، "لا حياة دون القائد".

بعد وصول المتظاهرين لأمام مقر بلدية الشعب في الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلي ببيان باسم أهالي صرين قرأته الإدارية في شبيبة مجلس عوائل الشهداء بالناحية، أمل بهاء الدين.

وأشار البيان إلى أن دولة الاحتلال التركي لم تصل لأهدافها من المؤامرة الدولية، لذلك تشن هجمات وحشية يومياً ضد الأهالي في عموم جغرافية كردستان.

وأكد أن "القائد بمقاومته داخل سجن إمرالي أفشل المؤامرة وهزم القوى الظلامية وشل نظام العزلة والتعذيب الممارس بحقه والذي كان هدفه إكمال الإبادة الجماعية بحق الكرد ومنعه من الوصول لحريته".

ولفت البيان "القوة المشاركة في المؤامرة الدولية سوف تلجأ إلى أنواع الهجمات وأشكال الحرب الخاصة من أجل منع الشعوب من حريتها والعمل على تأجيج الصراعات بين المكونات، وبث الفتنة فيما بينهم لإضعاف روح المقاومة لديهم وتسهيل الوصول لأهدافها".

وفي الختام أوضح البيان "سيكون تصعيد نضالنا رداً على المؤامرة وكسر نظام العزلة في سجن إمرالي الذي أصبحت جدرانه رمزاً للمؤامرة، وسيكون ضماناً لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

واختتمت المظاهرة بالهتافات الثورية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ن ك/د)

ANHA