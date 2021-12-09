"سوريا المستقبل": الاعتداءات التركية انتهاك صريح لحقوق الانسان

وقرأت البيان الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر بحضور عدد من النساء.

وقالت في مستهل البيان: "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1948 وتم فيه تحديد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعاً أن نتمتع بها أينما وجدنا في العالم ويتضمن كافة حقوقنا وتحقيق المساواة، نود الإشارة إلى أننا نتعرض لاعتداءات من قبل الدولة التركية وهناك انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان، من خلال الممارسات والأعمال الإجرامية بحق كافة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وبالأخص المناطق التي أحتلتها، ففي عفرين وتل أبيض ورأس العين ترتكب أبشع الجرائم الإرهابية والأعمال المنافية للقيم الإنسانية الأخلاقية".

وأضافت بأن "عشرات النساء والأطفال يتعرضون للقتل والخطف والاعتقال والاغتصاب بشكل شبه يومي في تلك المناطق، أما في جرابلس والباب وإعزاز وإدلب، فتعاني المرأة من عدم الاستقرار واستمرار العنف والذل والظلم والعبودية ضدها، وهذا نتيجة وجود أنظمة استبدادية من جهة ومن جهة أخرى ذهنية المجتمع المتسلط بأفكاره الرجعية تجاه المرأة، التي سلبتها حقوقها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، ومازالت المرأة تقتل وتغتصب وتنتحر وتعنف بأبشع الأساليب".

وتساءلت "أين منظمات حقوق الانسان؟ أين المنظمات الحقوقية النسوية في العالم؟ أين هيئة الأمم المتحدة من كل هذه الإبادة والجرائم بحق النساء والأطفال التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية".

وأكد البيان على رفع سوية النضال بحق الدفاع المشروع عن حقوق جميع النساء المتعطشات للحرية، ومساندة كل مقاومة أين ما تكون والعمل على لعب دور بارز في حل الأزمة السورية وضمان حقوق النساء في دستور سوريا المستقبلية.

وفي الختام ناشد البيان "جميع المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الأنسان والمجتمع الدولي للتدخل ووقف جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تمارس بحق الأبرياء في المناطق المحتلة وخاصة النساء والاطفال، والقيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي".

(ش س/ج)

ANHA