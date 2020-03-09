"سوريا المستقبل" يقيم احتفالية في الشهباء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وانضم للاحتفالية التي أقيمت في صالة ميتان في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، العشرات من النساء.

وفي الاحتفالية، استذكرت رئيسه هيئة المرأة في مقاطعة عفرين زلوخ رشيد ، الشهيدة هفرين خلف وقالت: "الشهيدة هفرين كانت كزهرة الياسمين التي تفوح بعطرها حيثما كانت، واستطاعت من خلال الحزب الوصول إلى كافة النساء في عموم سوريا".

من جانبها، هنأت مسؤولة مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل في مقاطعة عفرين بريفان جنيد، جميع النساء العالم باليوم العالمي للمرأة.

وأشادت بريفان جنيد بدور المرأة في الثورات ضد الأنظمة السلطوية :" في جميع الثورات التي حصلت كان للمرأة دور أساسي فيها، واستطاعت المرأة بفضل نضالها و كفاحها المستمر أن تكون قدوة للمجتمع".

ومن ثم عُرض فيلم قصير عن اليوم العالمي للمرأة، وعن النساء اللواتي خلّدن أسماءهن في صفحات التاريخ .

و في نهاية الاحتفالية قدمت فرقة الشهيدة آواز الشهباء التابعة لمركز الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء، وفرقة التراث التابعة لحركة الهلال الذهبي بعض الفقرات الغنائية و الفلكلورية.

(م ح/م)

ANHA