"ستظل المرأة على درب النضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية"

أدلى مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء بحلب اليوم، ببيان أمام مركزه في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، استنكر فيه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان من قبل عضوة لجنة التدريب لمجلس عوائل الشهداء بحلب، فرزندا جعفر، بحضور العشرات من عضوات مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء بحي الشيخ مقصود.

وأكد البيان: "نحن النساء سنظلّ دائماً على درب النضال والمقاومة في وجه الاستعمار والاحتلال وسنسعى إلى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، والسير على خطا الشهداء الخالدين".

تابع البيان: "يستهدف المحتل القائد الأممي عبد الله أوجلان، لكسر إرادة الشعوب المضطهدة عامة، وإبادة الشعب الكردي خاصة".

شدد البيان: "بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ستظل المرأة متمسكة بإرادتها الحرة، وستجعل من مقاومة الكريلا في الجبال والخنادق قوة ونصراً لجميع الشعوب المضطهدة؛ لأن القائد يمتلك القدرة على توحيد الشعوب وتحرير المرأة من كافة قيود الاستبداد".

واستنكر بيان مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء بحلب، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقال: "دعا القائد إلى إيجاد حل سلمي لجميع شعوب الشرق الأوسط؛ لأن المجتمع بحاجة ماسة إلى الحل الجذري للأزمة والعيش المشترك ضمن المجتمعات بين جميع المكونات وبشكل ديمقراطي وأخلاقي وبحرية المرأة وكرامة المجتمع عن طريق مشروع الأمة الديمقراطية.

وانتهى البيان بترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ف)

ANHA