"ستواصل أمهات روج آفا دعمهن للشبيبة والمرأة الشابة"

لا يهدأ بال شعب شمال وشرق سوريا على مدينة كوباني الصامدة في وجه كافة الهجمات التي طالتها على يد مرتزقة داعش، إذ صعّدت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من استهدافها للمواطنين عبر طائراتها المسيّرة.

فقد أعاد التضامن الشعبي مع كوباني الحقيقة المرة التي تُسبّب الهلع لدى الرئيس التركي وحاشيته، مخافة أن يتوسّع نطاق المشروع الديمقراطي إلى أرض باكور كردستان وتركيا، ما يهدد طغمته الحاكمة.

نساء شمال وشرق سوريا لم يكنّ بعيدات عن المشهد، فقد أعربن بدورهن عن كامل تضامنهن مع شمال وشرق سوريا، ورفضهن لجميع أشكال الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة.

المواطنة أميرة بلال، من مقاطعة كوباني، استنكرت هجمات دولة الاحتلال التركي على المواطنين في شمال وشرق سوريا، واستهدافها المباشر لحركة الشبيبة الثورية السورية، وبشكل خاص حركة المرأة الشابة، وقالت "مهما هاجمتنا دولة الاحتلال التركية، فإنها لن تتمكن من كسر إرادة الشعب".

استهداف المرأة المنظمة

أشارت إلى أنه، ومنذ تأسس حركة حرية كردستان عام 1978، وهي تسعى إلى تنظيم المرأة عبر تعريفها بماهيتها الحقيقية وتاريخها المسلوب منها، وإحقاق حقوقها، ومن هذا المنطلق تستهدف الدولة التركية المرأة المنظمة والحرة.

أما المواطنة سميرة حلاج، فقد أكدت "أن أمهات روج آفا سيكنّ دائماً داعمات للشباب والشابات المناضلات في حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة ويساندنهم".

للخونة والعملاء

في حين وجّهت جيهان محمود درويش رسالة، أعربت فيها عن رفضها الشديد لهجمات دولة الاحتلال التركي، ووجهت حديثها للخونة والعملاء "هكذا هجمات لن تخيف شعب المنطقة بل ستزيدها عزماً وقوة وإصراراً على مواصلة النضال ضد الفاشية التركية".

وأكدت أن نساء روج آفا سيتمكنّ بقوتهن وعزمهن وتنظيمهن من هزيمة دولة الاحتلال التركي، وعاهدت على إخراج الخونة ودحر الاحتلال من مناطقهن.

بدورها، نددت الشابة دجلة قطو بالمجازر التي ترتكب بحق شعب شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، وقالت إن "كل شهيد يزيد نساء المنطقة قوة "، كما عاهدت بدورها على مواصلة النضال وإخراج المحتلين والخونة من المنطقة.

وتشهد شمال وشرق سوريا منذ ما يقارب 3 أشهر تصاعد حدة هجمات دولة الاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة، فقد استهدفت في الـ 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، منزلاً شرق مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد 6 أعضاء وعضوات من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

(م ع/ي م)

ANHA