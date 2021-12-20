"ستتحرر عفرين بروح النساء الحرائر والمقاومات"

تعرف النساء الكرديات تاريخياً بالنساء المقاومات والحرائر، وبأنهنّ ذوات إرادة عظيمة، إذ تستمر قوتهن وإرادتهن من خلال مقاومتهن.

تقوم نساء عفرين المهجرات في مخيم العودة بمقاطعة الشهباء، منذ خمسة أعوام، بتنظيم أنفسهن رغم كل الصعوبات، ويدربن أنفسهن ويتجاوزن الصعوبات الحياتية.

حول هذا الموضوع، تحدثت مهجرات مخيم العودة في مقاطعة الشهباء لوكالتنا.

وقالت جيلان محمد "تواجه النساء العديد من الصعوبات داخل المخيم، كما يواجهن الهجمات التركية الوحشية والمستمرة على الدوام بقوة المقاومة".

وتابعت "تحاول الدولة التركية إبادة الشعب الكردي في شخص النساء على الدوام، وهجمات الدولة التركية تركز أكثرها على النساء، ولكنهن يعززن مقاومتهن أكثر في مواجهتها".

ومن جانبها، قالت فاطمة عثمان إن المقاومة الأكبر في مقاطعة الشهباء هي التي تخوضها النساء؛ لأنهن أكثر من يواجهن المشكلات الحياتية، مشيرة إلى حصار حكومة دمشق، وقالت "تمر النساء بظروف سيئة جداً نتيجة عدم توفر الأدوية، فعندما يمرض أطفالهن أحياناً، لا يستطعن معالجتهم. ويحاولن حمايتهم بأدويةٍ محدودة وقليلة".

فيما قالت ليلى رشو "على الرغم من أننا نواجه كل هذه الصعوبات داخل المخيمات، إلّا أن هجمات الدولة التركية تستمر على الدوام، لكن النساء يخضن المقاومة الكبرى".

وزادت قائلة: "تتدرب النساء ويتعلمن رغم كل الصعوبات الموجودة داخل المخيم، ويدافعن عن وجودهن ضد كل عقبة تواجههن، ويعقدن الاجتماعات ويحضرن كل الفعاليات أيضاً. ستتحرر عفرين بروح النساء الحرائر".

(ر)

ANHA